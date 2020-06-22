22 червня: народний календар і астровісник

Відсьогодні літо в силу вступає; рахуємо мурашок, слухаємо цвіркунів і що робити тому, хто сміятиметься останнім.

Сьогодні день Вайю – досить цікаве свято в зороастризмі, пов’язане з тим, що Сонце знаходиться в 1-му градусі Рака. Вайю – це порожнеча, вакуум, котрий відокремлює й захищає нашу світобудову від будь-якого вторгнення. Це свято стихійних духів проводять зазвичай на природі у танцях і веселощах. Достоту, як наші язичники. Інша іпостась Вайю – божество легкого вітру.

Православна церква вшановує сьогодні пам’ять святителя Кирила, архієпископа Александрійського. «У Кирила від землі сила», – казали в народі, вважаючи, що відсьогодні літо в силу вступає. Дні довгі-предовгі, а ночі короткі. «Не встиг на інший бік перевернутися – вже й вставати треба», – підмітили колись старі люди. Цвітуть липи, минає сезон полуниці та черешні, втім, настає черга малини і вишні.

Примічайте: якщо мурашки лазять по землі, а мурашника поблизу немає, через добу збереться дощ. Коли ж увечері голосно цвіркочуть цвіркуни – на добру погоду.

З іменинами вітайте Кирила, Олексія, Григорія, Марію.

2 місячний день. Місяць у Раку. Чи не головна настанова літніх місяців – не поспішайте з висновками, не дійте випереджаючими темпами; наберіться терпіння, добре все аналізуйте. Допоможуть інтуїція й життєвий досвід. Експерименти не вітаються. Лінія поведінки – максимально акуратна і дипломатично-виважена. Для декого куліси комфортабельності зникнуть і доведеться виступати на голій сцені – без реквізиту, без гриму, і без суфлера в будці... Глядачам від того буде тільки цікавіше, але заливаючись від сміху, непогано згадати про те, що добре сміється той, хто сміється останній… Ну, а про те, по кому лунає подзвін і згадувати не будемо. Тверезого понеділка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1910 році: +6,3; а найтеплішим у 1891 – +33,4.