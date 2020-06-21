21 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні найдовший день року, молодик і сонячне затемнення; кого зачеплять зміни і шукаймо новий прапор.

Сьогодні день літнього сонцестояння, а ще великомученика Феодора Стратилата. Святий Феодор був воєводою (грецькою – «стратилатом») в місті Гераклеї, поблизу Чорного моря. Своїм благочестивим життям зажив доброї слави серед містян, і багато язичників, побачивши його добродійне життя, почали приймати християнство. Коли чутки про це дійшли до імператора Ліцинія (308-323), він прибув у місто й примушував Феодора поклонитися ідолам. Святий відмовився і правитель наказав піддати його жорстоким тортурам. Феодора розтягнули на землі, били залізними прутами, спалювали на вогні, а потім викололи очі і розіп’яли на хресті. Вночі ангел з’явився мученику й забрав його душу на небо. В іншій історії житія святого Феодора Стратилата йдеться про те, що святий переміг у жорстокому двобої велетенського змія. Його, так само як святого Георгія Переможця, зображують з мечем або списом на коні, під копитами в якого – змій. Святий великомученик Феодор Стратилат вважається покровителем воїнів.

На Федора Стратилата наші пращури виходили рано-вранці в поле й дивилися, які «стратилатові» роси: якщо на Стратилата було росисто – це віщувало урожай льону і коноплі. Цього дня не рідкісним явищем були і грози. Якщо грім грюкав, зливаючись у суцільний гул, - чекали граду. Якщо грім гримить довго і невиразно – на тривалу негоду; якщо уривчасто й недовго – згодом розпогодиться. Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу. Затяжні дощі не віщували нічого доброго, адже попереду була косовиця. Язичники цього дня святкують день народження Перуна, а він, як відомо, був повелителем грому і блискавок.

Іменинники сьогодні Василь, Єфрем, Федір.

30,1 місячні дні. Місяць о 9:03 переходить у сектор Рака, о 9:43 відбудеться Сонячне затемнення в першому градусі Рака. Символ цього градусу – зміна прапора. Найбільші зміни торкнуться іменинників 20-22 червня, але й усіх інших – також. Багатьом доведеться подивитися на власне (і не тільки) життя під зовсім іншим кутом зору. На нас очікують зміни не тільки подієвого плану, але й світоглядного. Порада: в жодному разі не сваріться (приблизно до 6 липня) в ці дні з рідними і близькими – повернутися до цілісних гармонійних взаємин буде неможливо. Жоден клей не зможе склеїти розбитий глек… Також всіляко уникайте конфліктних ситуацій із колегами і керівництвом – звісно, якщо не плануєте змінювати місце роботи. Втім, коли все ж плануєте новий вид діяльності – робіть це найближчим часом.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: +7,6; а найтеплішим у 1891 – +32,8.