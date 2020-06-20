20 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні теплого Федота; в чому криється русалчина сила, яким буде колос і чи зможе місяць замінити сонце.

Сьогодні мученика Феодота Анкірського, а з ним ще семи дів. Феодот жив на межі ІІІ–ІV століть в місті Анкірі. Тримав невеличкий готель, був у шлюбі та ревно сповідував християнство. Під час гонінь на християн переховував у власному готелі втікачів, відвідував ув’язнених. Коли в місті були зруйновані всі церкви – Святу Літургію здійснювали в будинку Феодота. На ту пору смерть за Христа прийняли сім молодих християнок. Жінок піддали тортурам, а потім утопили в місцевій водоймі. І ось їхні душі почали являтися Феодоту й просити, аби він дістав їхні тіла з дна озера й захоронив за християнським обрядом. Дивним чином вітер розігнав хвилі озера й Феодот разом з іншими вірянами зміг забрати тіла мучениць, а згодом і поховати їх. Цей вчинок став останньою краплею – на святого донесли правителю і він наказав схопити і вбити Феодора.

В народі вважали, що на Федота-Стражника вже можна купатися в річках та озерах. Начебто святий сидів з серпом біля водойми й варто лише було русалці підплисти близько до берега, як він хапав її й одразу відтинав волосся. А в волоссі й криється русалчина сила. Водяні діви дуже боялися Федота, тому намагалися триматися подалі від берега, на глибині. Цього дня підмічали: «Святий Федот тепло дає – жито в золото веде; святий Федот на дощ поведе – колос тонкий буде».

Іменинники сьогодні Федір, Олександр, Олексій, Валентин, Веніамін, Віктор.

29 місячний день. Завтра Сонце і Місяць поєднаються в Раку. Сонячне затемнення, коли Місяць заступає Сонце, здавна символічно пов’язували з тимчасовим превалюванням інтересів народу (Місяць і знак Раку) над владою еліт і правителів (Сонце і знак Лева). У декого можуть загостритися складні психологічні стани - страхи, манії, фобії; дехто стане особливо емоційно вразливим. Це вказуватиме на певні проблеми особистості, котрі, якщо їх не розв’язати, можуть закріпитися в якості деконструктивних психологічних вузлів, які в подальшому суттєво заважатимуть розвиткові. У позитивному варіанті, позбавившись від страхів, образ, негативних емоційних блокад, ми розчистимо місце для нового, конструктивного і позитивного. Тож оновлюймо наш «маленький світ» - тоді, дивись, і великий стане трішки ліпшим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1978 році: +6,1; а найтеплішим у 1975 – +32,8.