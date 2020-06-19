19 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Лавріна; боремося з бур’янами, ловімо мить і слідкуймо за власною системою координат.

Церква цього дня згадує преподобного Іларіона Далматського – святого ІХ століття. Він народився в заможній родині благочестивих батьків – Петра і Феодосії. В двадцять років юнак прийняв чернечий постриг, а за декілька років став схимником у Далматській обителі. Невдовзі, після смерті ігумена він очолив цей монастир, але тут розпочалась чергова хвиля гонінь на християн. Іларіона піддали тортурам, утім Христа він не зрікся. За що власне й був удостоєний видіння, як сонм ангелів возносить до неба душу святого Федора Студита.

На Лавріна українці зазвичай пололи. «Поле полоти – руки колоти, а не полотимеш, то й зерна не молотимеш», – слушно зауважували селяни. Полоти треба було на спадаючий місяць – тоді бур’яни не ростимуть, а коли цим займатися на повний Місяць – ростимуть так, що й Лаврін не допоможе. А ще наші пращури казали: «Літо пробіжить, як один день»; «Влітку з потом, а взимку з повним ротом».

З іменинами вітайте Іларіона.

28 місячний день, Місяць у Близнюках. Займаємось короткотерміновими справами, уникаємо пустопорожньої балаканини і пліток, орієнтуємося на щось прекрасне. Милуємося квітами, небом, грацією тварин, тішимося співом пташок, дитячим сміхом. Все антиестетичне, грубе, вульгарне, матиме сьогодні дуже руйнівну силу й енергетику, яка може призвести до хвороб. Всі розумові процеси приблизно до 5 серпня базуються на образному й асоціативному мисленні, а також на пам’яті. Довести комусь, що два плюс два – чотири – буде вкрай важко. Та й не потрібно. Слідкуйте виключно за власною системою координат.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1900 році: +5,9; а найтеплішим у 1918 – +34,4.