18 червня: народний календар і астровісник

Хто на Дорофея горобців лякатиме, чи впріє косар і знову про ретроградний Меркурій.

Сьогодні Дорофея. Священномученик Дорофей був єпископом Тірським. Прожив він на білому світі аж 107 років і помер мученицькою смертю за сповідування християнської віри.

За народним календарем відсьогодні починаються так звані «горобині ночі» - найкоротші ночі у році. Триватимуть вони приблизно тиждень. Щодо походження назви – «горобині» - деякі дослідники пов’язують її з поведінкою пташок, адже вони вкладаються спати з заходом сонця, а прокидаються ще до світанку. І оскільки в червні ночі короткі, то й на сон птахам залишається обмаль часу. Щоправда, існує й інша версія - у деяких регіонах України будь-яку ніч, що супроводжується блискавицями або грозою називали «горобиною», бо нібито в такі ночі чорт лякає горобців. Влітку грози бувають досить часто, тому й будь-яка ніч може виявитись «горобиною».

Червень каже: «Коси, коса, допоки роса, бо сонце пригріє – косар упріє, а коли роса додолу, то косар – додому».

Іменинники сьогодні Ігор, Костянтин, Федір, Леонід.

27 місячний день. О 21:45 Меркурій починає рухатись ретроградно, віддаляючись від Сонця. Звісно, це уявний рух з нашої земної позиції. Готуймося до відмов у різних інстанціях, зависання техніки, ускладнень пересування, комунікацій. Інформаційні потоки ніби входять у петлю, повертаючи нас до нещодавнього минулого, «виносячи» звідти всі наші помилки і прорахунки. Нині нам надається шанс виправити їх, або знайти більш оптимальний варіант розв’язання. Можливо, що до кінця липня ми змінимо свою думку стосовно когось чи чогось. Буквально за декілька днів сонячне затемнення і молодик, тому уникайте будь-яких навантажень – як фізичних, так і психологічних. Бережіть себе і тих, хто поряд!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: +5,9; а найтеплішим у 1918 – +33,8.