17 червня: народний календар і астровісник

Нині літнього Митрофана; кого приб’є дощ, а кого підніме сонце, а також про позитив рутини.

Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив на межі ІІІ-ІV століть. Митрофан отримав сан Патріарха Константинопольського в дуже поважному віці. За свою чистоту і чесність, лагідність і ангельську незлостивість він удостоївся від Господа дару передбачення. Особливо поважав святителя Митрофана імператор Костянтин Великий. Святий Митрофан керував у Константинополі церквою 11 років, а після смерті його мощі були покладені у храмі, спорудженому на його честь.

На Митрофана льон починає рости у повну силу, а колись о цій порі на Поліссі його, так само як і гречку, лише сіяли. Також сподівалися на дощі: «Дощ хліби прибиває, а сонце піднімає», «Червневий дощ почався під час сходу сонця – припиниться аж під вечір».

Іменинники сьогодні Митрофан, Северин, Петро.

26 місячний день. Місяць у Тільці. Найбільш спокійний і розмірений день тижня. Неспішно і терпляче займаємося буденними справами. Без поспіху і нервів, без скарг і надмірних амбіцій. Не сприймайте сьогодні рутину за топке болото, що затягує – радше, за битий шлях, яким треба йти, щоби потрапити з одного пункту в інший… Меркурій – управитель інформаційних потоків і будь-якої комунікації – до найнижчого мінімуму уповільнює свій рух перед тим як «піти у петлю», тож розумові процеси, швидкість обробки інформації теж уповільняться. Втім, на м’язовій діяльності, на моториці це не позначиться – швидкість буде пристойною – зауважте це і будьте уважні на дорогах.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році – +5,3, а найтеплішим у 1924 – +34,8.