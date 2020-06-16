16 червня: народний календар і астровісник

Кого ганятиме Лук’ян, як наші пращури шукали місце для криниці та про важливі небесні пертурбації.

Нині мученика Лукілліана. Наші пращури називали його просто Лук’яном, а ще – Вітрогоном, адже цього дня увагу приділяли вітру. Приміром, південний вітер віщував урожай на яровину, західний – на ягоди і фрукти, а от вітер зі сходу, та ще й північного, не віщував нічого доброго – тоді міг бути навіть і мор.

На Лук’яна шукали місце для криниці. Для цього спостерігали за туманом і тваринами. Густий туман на ділянці вказував, що вода в цьому місці знаходиться найближче до поверхні землі. Якщо кінь спекотного літнього дня бив копитом об землю – це теж показувало місце майбутньої криниці. З часом, коли в широкому ужитку українських селян з’явився скляний посуд – брали декілька склянок, перевертали їх і залишали на добу на всій ділянці. Вранці перевіряли: на якій посудині було найбільше конденсату – там і криницю копай. До цих рукотворних джерел питної води в українців було трепетне ставлення. «Хто смітить і плює в криницю, - остерігали дітлахів, - у того болячки на язиці з’являться!» Освячували ж колодязі аж у серпні, на Маковія.

Іменинники сьогодні Іпат, Павло, Дмитро, Михайло, Павла.

25 місячний день, Місяць від Овна перейде до Тільця. Настрій буде мінливий, особливо підвечір. На цьому тижні відбудуться три важливі події – в суботу Сонце переходить у сектор Рака і в неділю відбудеться кільцеве Сонячне затемнення. Також у п’ятницю Меркурій візуально зупиняється і починає свій ретроградний рух по сектору Рака. Підписання важливих паперів ліпше відкласти до липня. Можливі ускладнення в роботі транспорту, зв’язку, в ділових і родинних комунікаціях. Зробити щось важливе «на ходу» і «на льоту» не вдасться, навіть і при бажанні. Все, що гальмуватиметься в період ретроградного Меркурія, і все, що ми продумаємо і підправимо, матиме розвиток у липні. Ну, й нарешті – початок періоду Рака, який співпадає з Сонячним затемненням. Період Рака – це максимальний вплив на нас Місяця – пасивність, превалювання емоцій, вразливість, вичікування.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1909 році: +4,3; а найтеплішим у 1924 – +33,0.