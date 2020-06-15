15 червня: народний календар і астровісник

Нині почалась Петрівка; ховаємо Кострубонька, на кого працюють мухи і що очікувати від імпульсивного Овна.

Ось так, зовсім непомітно настала середина першого літнього місяця. А ще сьогодні розпочалась Петрівка – другий піст року, присвячений першоверховним апостолам Петру і Павлу. З понеділком, тобто першим днем посту, збігаються цікаві народні обрядодії – розигри (на Вінничині – розгари, на Кіровоградщині – дядини). Їх відзначали лише заміжні жінки. Це переважно жартівливо-сатиричні дійства чи сценки. На Полтавщині жінки, зготувавши обід, потайки від чоловіків несли його в сад і, поївши, покрикували: «Га-га-га!» Це означало, що вони в такий спосіб гонять «до Бога шуліку, котрий мусить передати їхнє прохання, аби Господь продовжив вік інтимного життя». На Вінниччині ця обрядодія мала зовсім інший зміст: «гонити шуляка» для того, щоб «він не хапав курчат». На Поділлі в перший день Петрівки жінки, в котрих народжувалися неживі немовлята або ж помирали нехрещеними, сходилися на цвинтар і справляли «обід для дітей». Вважалося, що в цей час літають над цвинтарем їхні душі і «просять хреста». Обрядодія так і називалася – «справляти дітям весілля». А ще в цей день наші далекі пращури хоронили солом’яну ляльку у вигляді чоловіка, яка називалася Кострубоньком.

Петрівськими розиграми завершувалися трійчанські обрядові дії. Усі вони так чи інакше пов’язані з природою – біологічним переходом від весни до літа. Під час Петрівки виконувалися спеціальні петрівчанські пісні (петрівочки). З Петрівкою пов’язано чимало прислів’їв і приказок: «У Петрівку день як рік», «Захотілось йому в Петрівку льоду (або ще: мерзлого; печеної криги), «У Петрівку мухи роблять на панів, а в Спасівку (19 серпня) на себе».

Іменинники сьогодні Никифір, Іван та Юлія.

24 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Овні. Будьте обережні зі словами і діями, адже в ці дні ми по-особливому імпульсивні та навіть необачні. Важливі справи, які потребують точності, виваженості – ліпше відкласти. Існує висока ймовірність пропустити якийсь важливий нюанс, припуститися недоречної помилки, що матиме в подальшому певні негативні наслідки. Те саме стосується важливих переговорів, підписання угод – все може бути зірване через якусь дрібницю. Можлива конфронтація «на рівному місці». Уникайте сварок, вогню та гострих предметів. Конструктивного та плідного понеділка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1913 році – +5, а найтеплішим у 1927, 1939 – +31,9.