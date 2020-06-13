13 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Єрма і Єремія; чи час розпрягати коня, скільки накує зозулька і куди тягтиме нас уява.

Нині в нас апостола від 70-ти Єрма і мученика Єрмія. Майбутній апостол жив наприкінці І століття. Був багатим римським громадянином грецького походження. Мав сім’ю, втім шлюб не був щасливим – дружина була злою й язикатою, а сини – мажорами, що тільки й знали як тринькати батьківські гроші. Невдовзі, втративши і багатство, і сім’ю, Єрм став ревним християнином. Він проповідував християнство, зазнав гонінь, але відійшов до Бога у мирі.

В народі цей день називали Єремеєм-розпрягальником. 14 травня, на Єремія-сіяча розпочиналася сівба, а на Єремія-розпрягальника остаточно закінчувалася. Тому й казали: «Єремій сівбу починає, Єремій і закінчує»; «Розпрягальник – сівбі край, коня розпрягай!» Дослухалися до зозулі: якщо вона багато кує – на гожу погоду, коли ж мовчить – на негоду.

Іменинники сьогодні Єремій, Борис і Микола.

22-ий місячний день. Місяць поволі покидатиме Риб і перейде до Овна. Вчорашні події матимуть сьогодні певні наслідки, або ж продовження. Можна сказати, що нині настав адреналіновий період і не всім він буде до снаги і до вподоби. Але ті, хто шукатиме пригод – неодмінно їх знайдуть… Розумові здібності будуть дещо притлумлені – уява тягтиме нашу свідомість у царину ілюзій, тому люди, схильні до конкретики, з превеликими труднощами знаходитимуть собі місце. Щоправда, юридичні питання, а також усе, пов’язане з вкладенням грошей, ітимуть доволі непогано. А ще сьогодні пречудовий день для відпочинку. І нехай ніщо – жоден прогноз – не зіпсує його вам.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році – +5,0, а найтеплішим у 1946 - +33,6.