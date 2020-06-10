10 червня: народний календар і астровісник

Нині сповідника Микити; хто ходитиме в поле, що віщує ранковий туман і як Уран впливатиме на Місяць.

Сьогодні 162-ий день року, наближаємося до дня літнього сонцестояння. Світова культурна спільнота відзначає нині День модерну – мистецтва, яке зародилося й розквітло на початку ХХ століття в Європі. Вишуканий стиль позначився і на архітектурі, і на образотворчому мистецтві. Нині годі уявити приміром Барселону без творіння Гауді, Київ – без Будинку з химерами архітектора Городецького, провідні музеї світу без картин Густава Клімта, Оскара Кокошки чи Егона Шіле… Цьогорічний День модерну присвячений вітражам.

Церква цього дня вшановує пам’ять Микити Халкідонського, сповідника. В народі цей день називали Микитою-гусятником, вважаючи, що святий Микита опікується гусенятами. Також цього дня вагітні жінки ходили в поле, щоби майбутнє дитя набралося тієї ж сили, що й молодий колос. Примічали погоду: Якщо день видавався тихим – на осінь чекали доброго врожаю. Ранковий туман у червні – на погожу днину.

З іменинами вітайте Микиту, Гната, Олену, Макара і Домну.

19-ий місячний день, Місяць у Водолії. Вчора природний супутник Землі був під впливом Сатурна, а сьогодні потрапив під дальній, але вельми потужний «обстріл» Урану. Непростий день, так само як і вчорашній і завтрашній. Ми сповнені протиріч, бунтарства, мрій про свободу, незалежність, матеріальні статки; щось нас дратуватиме, щось непокоїтиме, але вплинути на щось конкретно і змінити ситуацію ми не зможемо. Всі ці «бурління» позначаться на рутинних справах – декому буде важко сконцентруватися навіть на дрібницях. Сьогодні ліпше жити не за планом, а спонтанно, адекватно орієнтуючись на обставини. Безболісного перезавантаження!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році: +4,9, а найтеплішим у 2009 - +32,2.