У Чернігові видали антологію журналістських поезій

Про це Укрінформу повідомив ініціатор проєкту, редактор обласної газети "Чернігівський вісник" Сергій Народенко.

"Це - спроба під однією обкладинкою чимось об’єднати журналістів, у цьому випадку - поезією. Збірка містить твори майже 60 місцевих працівників ЗМІ, які пишуть чи писали вірші - декого уже, на жаль, немає серед нас", - сказав він.

За словами Народенка, збирала матеріали на волонтерських засадах член Спілки журналістів України Наталія Авер’янова. Вона ж написала передмову до книжки та упорядкувала її зміст.

"Антологія віршів чернігівських журналістів - перше подібне видання на Придесенні. Поетичну творчість у ньому представляють як відомі газетярі, працівники радіо і телебачення, так і молоді журналісти. Майже всі твори для публікації вони відбирали самі, на власний розсуд. Деякі імена взагалі невідомі читачам як поети і не мають власних поетичних збірок", - зазначила Авер’янова.

Відкривають антологію вірші знаних поетів, лауреатів Шевченківської премії Дмитра Іванова та Леоніда Горлача. Далі журналісти з фото і короткою творчою біографією представлені в алфавітному порядку. Є серед них і власний кореспондент Укрінформу в Чернігівській області Наталія Потапчук.

Напередодні Дня журналіста примірники антології вручалися авторам у редакції "Вісника". На окремих п’яти екземплярах, на прохання видавця, вони залишали автографи на своїх сторінках. Ці книжки, пояснив Народенко, за потреби будуть реалізовані з благодійною метою - надання фінансової допомоги журналістам, які цього потребуватимуть.

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Книгу видано в поліграфічно-видавничому комплексі "Десна" коштом редакції газети "Чернігівський вісник". Вона налічує 230 сторінок, видрукувана на якісному папері й має тверду обкладинку. Наклад видання - 300 примірників.

Фото: Наталія Потапчук