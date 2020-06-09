9 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ферапонта; що нині варто колупати, а що – не чіпати, а також всіляко уникаймо кривих дзеркал.

Сьогодні священномученика Ферапонта, єпископа Сардійского. Цей святий жив у ІІ столітті і був єпископом на острові Кіпр. Під час гоніння на християн за правління Діоклетіана, мужньо сповідував християнство, за що й був страчений.

На Ферапонта українські селяни запрошували додому пічника, аби він оглянув і підправив піч. До пічників ставилися з повагою і пошаною, адже від того, як була вимурувана піч, залежали тепло і затишок у домівці, особливо взимку. В Україні існував справжній культ печі. І не тільки тому, що в ній варили їжу, пекли хліб, сушили збіжжя, на ній спали, лікувалися від застуди, тощо. Піч була глибоким символом рідного вогнища, роду. «Піч – наче мати рідна», «Піч у хаті – те саме, що вівтар у церкві», «Рідну матір може підмінити лише піч», – казали у давнину. До печі підносили новонароджену дитину, печі торкалася невістка як представниця чужого роду, уперше зайшовши до хати. Засватана дівчина мала обов’язково «колупати» піч, що символізувало її бажання відійти від свого роду та приєднатися до роду чоловіка.

Цього дня звертали увагу на комарів: якщо їх було чимало то останні дні червня очікувались теплими, але дощовими.

Іменинники сьогодні Іван, Леонід і Леонтій.

18-ий місячний день, Місяць у Водолії. Дзеркальний день, який є своєрідним відображенням нашої внутрішньої сутності, або нашого внутрішнього «я». Можемо побачити себе звичного, а можемо і щось нове, от тільки що, чи кого? Тоді, як кажуть, «Неча на зеркала пенять…» Енергетика цього дня робить людину пасивною. Виникає небезпека піддатися чужому впливу (зазвичай негативному). День ілюзій і личин і не тільки з боку незнайомих людей, але й тих, хто поруч. Бажано бути стриманим, обережним і обачливим. Надмірна ділова активність не принесе бажаних результатів.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: +6,1; а найтеплішим у 1998 - +33.