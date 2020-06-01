Помер український композитор Мирослав Скорик

Помер відомий український композитор Мирослав Скорик на 81 році життя.

Про це повідомив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко у Facebook.

"Відійшов у Вічність видатний митець і щирий, надійний Друг - Мирослав Михайлович Скорик...", - написав Солов’яненко.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті відомого композитора Мирослава Скорика і зауважив, що Україна втратила генія нашого часу.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

"Сьогодні Україна втратила генія нашого часу. Музиканта, композитора, творця й людину з великої літери. Пішов з життя Герой України, професор Національної музичної академії України, народний артист України Мирослав Михайлович Скорик", - написав Зеленський.

Він також зауважив, що невеликою частиною його легендарного творчого доробку є опера "Мойсей", "Карпатський концерт", "Гуцульський триптих", музика до фільмів "Тіні забутих предків" та "Високий перевал".

Також т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко від імені колективу МКІП висловила співчуття з приводу смерті композитора Мирослава Скорика, повідомляється на сторінці МКІП у Facebook.

"Сьогодні Україна зазнала непоправної втрати - відійшов у вічність найяскравіший представник сучасного покоління композиторів. Його музика лунає і буде лунати на найвідоміших мистецьких майданчиках у всьому світі, його мистецтво ще довго буде прославляти Україну", - зазначила т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Мирославу Скорику 13 липня мало виповнитися 82 роки. Відомий композитор, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера "Мойсей" за поемою Івана Франка та балети "Повернення Батерфляй", "Перехрестя", "Каприси". Крім того, Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова "Тіні забутих предків" та автором твору "Мелодія".