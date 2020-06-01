Залишилося перезимувати літо: соцмережі про перший день червня

Залишилося перезимувати літо: соцмережі про перший день червня

Огляд
Укрінформ
Холодний травень непомітно перейшов у холодний червень, і соцмережі обирають між пуховиками та пальтами. Але надія на кращу погоду ще жевріє

У Карпати червень прийшов зі снігом.

Сьогодні дощі, грози та прохолодна погода – майже по всій Україні.

Водночас Тернополю пощастило зустріти літо із сонечком.

Залишилося перезимувати літо, підсумовують у соцмережах.
Зимове пальто і шкіряні рукавички – модні тренди червня 2020 року.

Більше пощастило тим, кому сьогодні не треба виходити з дому, адже можна загорнутися у теплу ковдру, пити гарячий чай і спостерігати за мінливим настроєм погоди.

Початок літа цьогоріч підкинув неабияку задачку для мам.

"Яке літо – такі й фотки", – звітують з Чорноморська. Здається, пляжний сезон відкривати зарано.

Натомість дехто любить літо так сильно, що не зважає ні на що: "Своїх не зраджують".

А коли перше червня припадає на понеділок, то це подвійний привід нарешті почати робити те, що довго відкладалося "на завтра".

Надія є!

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