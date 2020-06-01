Залишилося перезимувати літо: соцмережі про перший день червня

перший день літа: сплю під ватним покривалом і зранку геть носа з-під нього висовувати не хочеться.

Початок літа цьогоріч підкинув неабияку задачку для мам.

Донька звикла, що матуся дасть раду будь-чому в її житті.Вчора нервово: «мама, що за літо?Так не чесно!».Розумію, що казати, що я в цьому випадку нічого не вдію, її не заспокоїть.Кажу - уяви скільки тварин, пташок у лісі врятує цей дощ!Не буде спеки - не буде пожеж...заспокоїлася — Olenka (@Gorobina) May 31, 2020

"Яке літо – такі й фотки", – звітують з Чорноморська. Здається, пляжний сезон відкривати зарано.

Натомість дехто любить літо так сильно, що не зважає ні на що: "Своїх не зраджують".