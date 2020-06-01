Залишилося перезимувати літо: соцмережі про перший день червня
У Карпати червень прийшов зі снігом.
літо яке ми заслужили 👍👍👍 pic.twitter.com/FF1QKQY4xX— саша🦎🌈 (@jestemowocq) June 1, 2020
Який же обман. Не літо це, а листопад.— Гертруда (@khvylova) May 31, 2020
Водночас Тернополю пощастило зустріти літо із сонечком.
Літо зустріло нас сонечком. Дякую, дуже дякую!— Katya (@_kiticat_) June 1, 2020
Тітка в тролейбусі сіла поруч, надягнула шкіряні перчатки. Йшов перший день літа.— Пан Гумберт (@Gumbert_1980) June 1, 2020
Зрозуміла, що сьогодні перший день літа з тві— little Dalek from Scaro 💫 (@coffeeUMlove) June 1, 2020
Дуже важко таке сприймати, коли вранці не можеш вибрати між пуховою курткою і шерстяним пальто 😰
Більше пощастило тим, кому сьогодні не треба виходити з дому, адже можна загорнутися у теплу ковдру, пити гарячий чай і спостерігати за мінливим настроєм погоди.
перший день літа: сплю під ватним покривалом і зранку геть носа з-під нього висовувати не хочеться.— Пєрсік. (@vika_nikolyuk) June 1, 2020
Початок літа цьогоріч підкинув неабияку задачку для мам.
Донька звикла, що матуся дасть раду будь-чому в її житті.Вчора нервово: «мама, що за літо?Так не чесно!».Розумію, що казати, що я в цьому випадку нічого не вдію, її не заспокоїть.Кажу - уяви скільки тварин, пташок у лісі врятує цей дощ!Не буде спеки - не буде пожеж...заспокоїлася— Olenka (@Gorobina) May 31, 2020
"Яке літо – такі й фотки", – звітують з Чорноморська. Здається, пляжний сезон відкривати зарано.
Натомість дехто любить літо так сильно, що не зважає ні на що: "Своїх не зраджують".
Я так люблю літо, що готова витерпіти його з карантином, коронавірусом і погодою листопада. Просто тому що любов моя безмежна, тому що своїх – не зраджують— це кашмар, но под досками дєльфін (@empty_box) June 1, 2020
А коли перше червня припадає на понеділок, то це подвійний привід нарешті почати робити те, що довго відкладалося "на завтра".
І нехай почнеться червень: повний нових корисних звичок. Почну я його з бігового і безалкогольного челенджу.— Mary Jane (@errorinne) May 31, 2020
Надія є!