29 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні весняного Федота; шукаємо дуба, не губимося в трьох соснах і готуємося до метаморфоз.

Церква нині вшановує пам’ять преподобного Феодора Освяченого. «Освяченим» його називають тому, що він був першим священником, котрий прийняв сан (був висвячений) у себе в обителі. Феодор походив з багатої родини, але рано просякся духом християнства. Тому, ще юнаком він полишив батьківську домівку й пішов у пустелю, де став учнем самого Пахомія Великого (навіть дні їхньої пам’яті слідують один за одним). Він був до останнього разом зі своїм учителем: доглядав за святим Пахомієм під час передсмертної хвороби останнього, а коли великий авва відійшов до Господа – закрив йому очі.

В народі Феодора називали Федотом. Останнім деревом, яке розпускалося на території України був дуб, тож коли на Федота на дубі з’являлося листя – це віщувало тепло і врожайне літо.

Іменинники: Федір, Аркадій, Георгій.

8-ий місячний день. Енергія цього дня спрямована всередину, але досить активна. Надзвичайно сприятливий час для глибинних змін, а для цього треба відмовитись від усіх попередніх надбань і здобутків, якими б чудовими вони не були. Чи легко це? Мабуть що ні, адже боротися з самообманом набагато важче, ніж із видимим ворогом. Задля нової шкіри змія змінює стару, а Алісі довелося стати зовсім маленькою, щоб потрапити в Країну Див. Егоїстичне пожадливе «я» прагне до експансії, тому варто навчитися гамувати його – тоді можна побачити приголомшливу розмаїтість світу, почути інших людей і зрозуміти, що ти – при всій своїй безперечній унікальності, зовсім не пуп землі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: +1,9; а найтеплішим у 1924 - +31,6.