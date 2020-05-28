Олексій Богданович, актор театру і кіно

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка повернувся до звичного «живого» репетиційного процесу, нехай актори в масках, але ж – вже не лише перед екранами своїх гаджетів!

Насамперед почалися репетиції прем’єрних вистав, які театр готував до свого сотого ювілейного сезону.

Поки я чекала на перерву в репетиції вистави «Украдене щастя», щоб поговорити з її режисером Дмитром Богомазовим, зустріла народного артиста Олексія Богдановича – в масці й з товстелезною папкою в руках він йшов холом театру. Ну, як тут не поговорити? Виявилося, що у папці – сценарій вистави «Сірано де Бержерак» – ще однієї грандіозної прем’єри, яку франківці готують для нас уже найближчим часом.

Я ВІДЧУВ СЕБЕ ПЕНСІОНЕРОМ, ЯКИЙ НАРЕШТІ ПРОЧИТАВ І ПЕРЕДИВИВСЯ ВСЕ, ЩО ВІДКЛАДАВ НА ПОТІМ

- Пане Олексію, рада нашій несподіваній зустрічі, вітаю вас з послабленням карантину і поверненням до живого спілкування з колегами! Як ви провели час в ізоляції? Чемно сиділи вдома чи тихцем працювали?

- Ми не порушуємо закон, ми люди відповідальні й законослухняні, тому на карантині сиділи вдома і займалися, хто чим придумає (сміється).

Коефіцієнт корисної дії репетиції онлайн дорівнює нулю: сенс театру – в живому спілкуванні, навіть під час репетицій

- А як же репетиції онлайн?

- Мені здається, що коефіцієнт корисної дії репетиції онлайн дорівнює нулю. Чим театр підкуповує глядача? Безпосереднім живим спілкуванням. Якщо цього спілкування немає ні під час репетиційного процесу, ні в процесі глядач-сцена, то театр втрачає всякий сенс. Для цього існують інші жанри – є телебачення, є кіно.

Звичайно, таким чином можна було б робити видимість, що ми працюємо, але це ніби топтатися на одному місці, а потім ти приходиш у театр, бачиш живого артиста, живого режисера – і все починається з початку.

Ми знаходили інші заняття. Особисто я передивився надзвичайно багато фільмів, які я в житті не подивився б! Тому, що весь час немає часу: театр, робота, турботи якісь. І ти все відкладаєш на завтра, завтра, завтра. Я відчув себе на пенсії (сміється). Знаєте, таким пенсіонером, який прочитав все те, що планував прочитати і подивився все те, що планував подивитися пізніше. Це не лише кіно, це й театральні вистави.

У мене була маса приємних моментів, але, звичайно, я перейшов і через депресивний стан, як, мабуть, кожна людина. І потім адаптувався до ситуації, з якої ти не можеш вийти, тому що вся земна куля в ній перебуває.

МИ ЩЕ РАЗ ЗРОЗУМІЛИ, НАСКІЛЬКИ КРИХКИЙ І ТЕНДІТНИЙ ЦЕЙ СВІТ, І ЯК МИ ПО-ХАМСЬКИ З НИМ ПОВОДИМОСЯ

- Багато хто говорить про «перезавантаження» на карантині. У вас воно відбулося?

- Так, перезавантаження, переоцінка цінностей. Ми всі ще раз зрозуміли, наскільки крихкий цей світ, наскільки він тендітний, і як ми похабно, по-хамськи з ним поводимося.

Тому що в багатьох речах, які відбуваються зараз, винна людина, яка бездарно розбазарює земні надра, засмічує цю нещасну планету пластиком, знищує природу, тварин. Скільки тварин взагалі вже щезло?! Це ж все ми з вами робимо, тому що хочемо гарно жити, купатися в цивілізаційних благах, щоб нам було зручно. І природа нам мстить за це.

Це один із перших дзвіночків, вона нам каже: «Егей! Люди добрі, оговтайтеся, ви що робите? Треба цінувати землю, на якій ви живете». На жаль, ми поки що не навчилися, але з часом Земля примусить нас навчитися.