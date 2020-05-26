26 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ликери-гречкосійки; кому гречка, а кому ку-цяо, і про протистояння Сонця і Марса.

Сьогодні мучениці Гликерії, яку називали Ликерою-гречкосійкою. На Ликери висівали гречку – останню культуру серед ярих зернових. Віддавна гречка в Україні була однією з найпопулярніших культур. Гречаний мед вважався найбільш цінним як за смаковими, так і лікувальними властивостями. Гречана полова, - незмінний кормовий продукт при відгодівлі худоби. Але найбільше уславилася в народі гречана крупа, з якої готували різноманітні традиційні, делікатесні й дієтичні страви – супи, каші, гречаники, начинки тощо. Нині в Україні надзвичайно популярним став гречаний чай Ку-цяо, мода на який прийшла до нас із Піднебесної.

Прикметно, що оранка, сівба, косовиця були чоловічою справою. Існувало повір’я, що «земля відчуває біль, якщо її оре жінка; вона може розгніватися й тоді, як жіноча рука запліднює зерном ниву». Наші пращури також вірили, що «коли сіє чоловік, а жінка перейде поле, то земля не дасть врожаю».

Під цю пору ночі стають паркими, а відтак починають з’являтися комарі. Про це нагадує народне прислів’я: «Лукерія прилетіла й припала до тіла».

Іменинники - Макар, Олександр, Георгій, Ірина, Василь.

5-ий місячний день. Місяць у Ракові. День, схожий на вчорашній: хтось нервуватиме, експресивно командуватиме, нав’язуватиме власну думку і волю. А хтось буде пасивним і вередливим. Утім, мотивацією до діяльності буде саме бажання командувати і маніпулювати за допомогою слова. Не забуваймо і про те, що з 20 травня і по 23 червня Сонце перебуватиме у жорсткій конфронтації з Марсом. Цей фактор посилить дисонанс між тим, що «треба» зробити і що я «можу» і «хочу». Розрив може бути дуже великим. Побільшає надмірних проявів агресивно-конфліктного характеру. Також у цей період значно зростають ризики всіляких катастроф, небезпечних природних явищ, різноманітних аварій тощо.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1944 році: +2,7; а найтеплішим у 2007 - +32,7.