Володимир Борейко, директор громадської організації «Київський еколого-культурний центр»

Кілька днів тому влада заявила про остаточну ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні. Тисячі випалених гектарів землі, сотні згорілих будинків та вщент знищені флора й фауна – все це наслідки цьогорічних проявів стихії. Володимир Борейко – відомий український еколог та зоозахисник, директор громадської організації «Київський еколого-культурний центр». Поговорили ми з ним про основні причини та можливі наслідки пожеж у Зоні відчуження, невтішний стан українських річок та зростання популярності еко-культури серед українців. ЛІСОВА ПОЖЕЖА — ЦЕ НЕ КУПА ПАЛАЮЧОГО СМІТТЯ, ЩОБ ЇЇ ЗАГАСИТИ, ПОТРІБНА СЕРЙОЗНА ПІДГОТОВКА - Розкажіть, будь ласка, яка на вашу думку основна причина пожеж у Чорнобильській зоні? - Хотілось би почати з того, що лісові пожежі – це звичайне явище. А надзвичайним воно може стати тільки тоді, коли в країні немає достатньо ресурсів для того, щоб їх загасити. У Білорусі, наприклад, теж трапляються лісові пожежі, але вони не такі, як у нас, бо там існує налагоджена система гасіння. На жаль, у нас такого немає, тому що вже давно зруйнована система авіаційного спостереження. У 2014 році уряд зняв лісгоспи з державного фінансування, і зараз вони не мають коштів, щоб придбати пожежні машини. Білоцерківський лісгосп, наприклад, взагалі не має пожежних машин, то як тут гасити пожежі? Також у нас не готують пожежників, бо лісова пожежа – це не купа палаючого сміття; для того, щоб її загасити потрібна серйозна підготовка. Через брак підготовки пожежники з МЧС та лісгоспів зіткнулися з тим, що вони недостатньо обізнані у гасінні лісових пожеж. Я був у Житомирській області, коли горів ліс, та бачив, що у наших пожежників банально немає рацій, а мобільні телефони там не ловлять зв’язок, то хлопці навіть не можуть нормально додзвонитися один до одного. Пожежі у Білорусі, як правило, швидко гасять, а у нас, на жаль, буде горіти, доки зі всієї України не доставлять техніку. Якщо говорити про те, хто ж насправді винен у пожежах, то, по-перше, існує така давня українська традиція – підпалювати суху траву, селяни цим займаються постійно. На жаль, думаю, що вони будуть цим займатися й надалі. По-друге, мало хто говорить про биті скляні пляшки, які фокусують сонячне проміння, що провокує пожежу. Я багато разів був свідком випадків, коли у лісі взагалі немає людей, і несподівано починає горіти трава. Також у нас є традиція шукати агентів Путіна чи диверсантів, щоб перекласти відповідальність на когось іншого. Наприклад, у квітні за добу було до сотні пожеж — то, скажіть, це скільки треба диверсантів, щоб таке вчинити? Головна причина пожеж – це безвідповідальність, нехлюйство та відсутність техніки. БУЛИ ПОЖЕЖІ У 1090-Х РОКАХ, БУЛИ У 2008 РОЦІ, АЛЕ НАСТІЛЬКИ МАСШТАБНА – ВПЕРШЕ - Чи задоволені ви в цілому тим, як влада впоралася з пожежами, бо ж урешті-решт їх вдалося зупинити? - Я не задоволений, бо ця пожежа стала наймасштабнішою за всю історію української незалежності. Насправді, пожежа поблизу Чорнобиля виникла ще 29 березня, а говорити про неї почали тільки п’ятого чи шостого квітня. Влада казала, що горіло десь чотири або п’ять тисяч гектарів, хоча під Житомиром вигоріло тридцять або навіть сорок, а біля Чорнобиля – 60-70 тисяч. Були пожежі у 1990-х роках, була пожежа у 2008 році, але настільки масштабна – вперше. Зараз в Чорнобильській зоні лісу взагалі немає. Головне запитання до влади: чому ви не зробили нічого, щоб лісники могли гасити пожежі? Ви не виділили їм грошей та пожежних машин, навіть більше – у пожежників не було респіраторів. Тобто хлопці, як у 1986 році, гасили «рудий ліс» без респіраторів. З 1986 року нічого не змінилося.

СМОГ ВІД ПОЖЕЖ МАВ ПРИНЕСТИ ДО НАС РАДІАЦІЮ - Хочеться спитати стосовно радіаційного фону. Влада заспокоює, каже, що все в нормі, немає чого боятися. Як ви вважаєте, чи насправді з радіаційним фоном все гаразд і як він може вплинути не тільки на людей, а ще й на тварин, бо біля Чорнобильської зони живуть рідкісні їх види, наприклад, коні Пржевальського? - Якщо МНС заявило, що нібито все гаразд, то, мабуть, це так, бо вони спостерігають своїми приладами за радіацією. Але для того, щоб сказати, що у Києві фон нормальний, треба зробити не 50-100 замірювань у трьох-чотирьох місцях, а приблизно 10000 замірювань. Проте, МЧС цього не робить, бо в них просто немає для цього нормальних приладів. Радіація падає не дощем, а плямами. Існують alfa, beta i gamma забруднення, а прилади у них заміряють виключно gamma-потік, а alfa та beta заміряти не здатні. У фізиці існує газоподібна речовина – аерозоль, у ній може міститися дуже багато радіації, бо аерозоль виникає завдяки пожежам. А у МНС взагалі немає приладів, щоб вимірювати радіацію у аерозолях. Я вважаю, що радіаційний фон насправді існує, радіоактивні речовини на нас випали. Смог мав принести їх до нас, бо вони не могли просто так кудись зникнути. Я не стверджую, що МНС нам бреше, я просто кажу, що, мабуть, вони просто неефективно шукали. КОЛИ НАРОДИТЬСЯ 10-15 ПОКОЛІНЬ, МИ ЗМОЖЕМО СКАЗАТИ, НАСКІЛЬКИ СИЛЬНО РАДІАЦІЯ ВПЛИНУЛА НА ЛЮДСТВО - Як ця радіація може вплинути на людину? - Відомий російський вчений Олександр Яблоков написав книгу, яка називається «Антиатомна енциклопедія». У ній ішлося про те, що навіть маленькі дози радіації впливають не тільки на людину, а на будь-який живий організм. Він навів до прикладу циклопа – це такі маленькі тварини, які живуть у річках, вони дуже швидко розмножуються, за 10-15 тижнів з’являється декілька поколінь. Ці циклопи живуть у водах відстійників атомних станцій, про які директори станцій кажуть, що там існує маленький рівень радіації. Та навіть через нього пішов процес деформації генної структури організму. Після Чорнобиля у нас народилося тільки одне-два покоління. Коли народиться 10-15 поколінь, ми зможемо сказати, наскільки сильно ця радіація вплинула на людство. ЧОРНОБИЛЬСЬКА ПРОБЛЕМА ЗАВЖДИ З НАМИ - Тобто, у людей можуть з’явитися якісь мутації? - Саме так. Те саме ми можемо казати й про чорнобильських звірів. Коней Пржевальського завезли у 1990-х роках, пройшло тридцять років – це просто секунда для еволюції. Коні розмножуються, бігають Іванківським районом табунами, але ми не можемо сказати, чи дійсно вони себе там добре почувають. Національна академія наук України десь до двохтисячних років мала гроші на дослідження Чорнобиля, але потім хтось вирішив: навіщо нам витрачати кошти на Чорнобиль, коли про його небезпеку всі забули. Почали возити туди екскурсії, радіаційний рівень начебто вирівнявся, тож гроші на дослідження були заморожені. До нас іноді приїжджали німці з французами, щоб робити дослідження. Але у Чорнобилі має проводитися системна робота. На жаль, цього зараз немає. Коли хтось із урядовців каже, що у Чорнобилі вже все гаразд та зону можна закрити, мабуть, він просто прогулював хімію та фізику в школі. Чорнобильська проблема з нами назавжди. У 1957 році в Росії стався ядерний вибух на хімкомбінаті «Маяк», після цього там також зробили зону відчуження, яка діє й досі – і це не 1986-й, а 1957-й рік! Існує радіація, річка Теча повністю забруднена радіаційним пилом. Росіяни не відкривають цю зону та не возять туди екскурсантів. - Тобто, ви вважаєте, що Чорнобиль все одно дуже небезпечний? - Так, я вважаю, що він є дуже небезпечним. Я там часто буваю, заміряю шалені рівні радіації. Узагалі не розумію тих людей, які приїздять туди з екскурсіями, бо це є дуже великим стресом для власної імунної системи та ударом по ДНК для майбутніх дітей і онуків. Що ж до пожеж, то нашій владі не треба забувати, що Чорнобиль палає двічі на рік: квітень та серпень. То чому ж не можна просто виділити достатньо пожежних машин, техніки та авіації в цей період, щоб одразу все загасити? ЛІС – ЦЕ ГОЛОВНИЙ ВАРТОВИЙ РІЧОК, ДЕ ЛІСУ НЕМАЄ, ВОДОЙМИ ВИСИХАЮТЬ - В Україні доволі невтішна статистика з висиханням річок та озер. У найглибшому озері України – Світязі стрімко знижується рівень води. Схожа ситуація з Десною. У чому причина такого стану українських водойм? - Про Світязь треба говорити окремо. Справа в тому, що озеро знаходиться поблизу Білорусі. З білоруського боку зробили дуже глибокий кар’єр, через це знижується рівень ґрунтових вод. Вчені вважають, що у цьому вина сусідньої країни. А якщо говорити про українські річки та озера в цілому, то згідно з Водним кодексом України, біля річок та водойм держава повинна робити водоохоронні зони, де забороняється будувати, пасти худобу, забруднювати землю хімікатами. Проте, про ці зони не йдеться у Лісовому кодексі України, через це лісівники мають право рубати ліс прямо біля водойм. Треба негайно ухвалювати закон про заборону рубки лісу поблизу водойм Де б я не їздив, постійно бачу, що біля річок вирубаний ліс. Ще російський цар Петро Перший заборонив рубати біля річок, пройшло триста років та у 2020 році люди знову це роблять. Ліс – це головний вартовий річок. Є просте правило: там, де є ліс, водойми живуть, де лісу немає – водойми висихають. Саме через це ми маємо таку жахливу ситуацію. Тому треба негайно ухвалювати закон про заборону рубки не тільки біля водойм, а й біля боліт, бо якщо немає болота – не буде річок та інших водойм. Якщо зараз дозволяється рубати, то будуть рубати далі. Я можу написати законопроєкт, але, на жаль, зараз у парламенті немає депутатів, які б опікувалися лісом.