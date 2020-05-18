Микола Рихліцький, чернівецький лікар-реаніматолог, учасник гуманітарної місії в Італії

У квітні група українських медиків побувала з гуманітарною місією в Італії, яка вважалася на той час епіцентром спалаху коронавірусу в Європі. У групі з 20 осіб був і лікар-реаніматолог із Чернівців Микола Рихліцький. Сьогодні він поділився з кореспондентом Укрінформу своїми враженнями від побаченого за кордоном і розповів про українські реалії боротьби з коронавірусом.

- Чи були міністерством або органами місцевої влади після того, як група українських медиків повернулася з Італії, організовані якісь семінари для передачі набутого досвіду нашим лікарям?

- Коли я повернувся з Італії, то наш профільний департамент ОДА організував кілька майстер-класів, лекцій, на яких я виступав. Але після кількох таких заходів і моїх виступів у ЗМІ, мене чомусь перестали запрошувати на подібні лекції. Просто я відкрито розповідав про ту прірву, яка існує між українською та італійською системами охорони здоров’я. А більше нічого не було організовано.

Крім того, 10 із 20 медиків, які їхали з нами в Італію, працюють у відомчих лікарнях МВС і фактично не лікують хворих на коронавірус. Лише один із цих десяти мав відношення до інфекціології, усі решта — лікарі суміжних спеціальностей. Від МОЗ до Італії поїхали також 10 медиків, з яких лише я і ще один лікар безпосередньо працюють із хворими на COVID-19. І хоч в Італії далеко не найкращий медичний захист пацієнтів у Європі, та навіть до їхньої системи нам іще тягнутись і тягнутись.

- У чому це проявлялося?

- Та, практично, в усьому. Від сучаснішого і якіснішого обладнання до, на перший погляд, дрібних але важливих деталей, як-от правильне носіння захисних масок. Якщо носити маску із клапаном видиху, то потрібно поверх неї або під нею одягати ще і звичайну медичну маску. Бо клапанна маска захищає лише того, хто її носить, але не оточуючих. Також у лікарнях розроблені й розмальовані відповідними стрілками та кольорами схеми руху для медиків лікарні. Саму лікарню ділять на відповідні зони, все це чітко зображено та відмежовано.

- Якщо повертатись до коронавірусної хвороби, чи поповнились ваші знання про неї під час перебування в Італії?

- Звичайно. Я укорінився у своїй думці та переконався, що в Україні відсутня епідеміологічна служба як така. А в Італії вона дуже чітко спрацювала. Вони так організували свої медичні заклади, що найбезпечніше місце в Італії — це лікарня. У нас все навпаки. Лікарня стала найнебезпечнішим місцем і для пацієнта, і для його родичів, і для медиків. У нас броунівський рух вірусу – всередині лікарень. Немає розмежування, нема напрямків руху. Хіба те, що наші лікарі, начитавшись, побачивши в інших країнах, самі для себе організували і зробили, те й маємо. А щоб якесь чітке спрямування наших дій, – цього нема.

- Наші медики часто говорять про велику різницю у тривалості отримання результатів ПЛР-досліджень в Україні та за кордоном.

- З власного досвіду можу підтвердити. В Італії я отримав результат протягом 24 годин. По поверненню до України мені робили дослідження 6 діб. Результат виявився негативним. Але за цей час очікування я міг би заразити усіх своїх рідних, колег із двох лікарень, де зараз працюю, своїх неінфікованих пацієнтів, яких обслуговував. А якщо говорити про пацієнта з критичною формою перебігу хвороби? Ми ж не можемо призначити йому лікування від коронавірусу, не маючи підтвердження його інфікування. За цей час людина може й померти.