Канал CBS зніме новий серіал по «Зоряному шляху»

Канал CBS анонсував новий серіал «Зоряний шлях» (Star Trek): він розповість про події, які сталися за десятиліття до того, як Кірк став капітаном корабля «Ентерпрайз».

Про це повідомляє The Hollywood reporter

«Канал CBS зробив пряме замовлення на серіал «Зоряний шлях: Країна нові світи». Дія відбувається за 3 десятиліття до того, як капітан Кірк піднявся на «Ентерпрайз» і очолив його. Серіал розповість про дослідженні нових світів», - йдеться в повідомленні.

У новому серіалі з'являться актори Ітан Пек, Енсон Маунт і Ребекка Ромейн, які грали Пайка, Спока і Номер один у «Зоряному шляху: Діскавері».

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Займатися новим серіалом, як і всіма іншими проектами "Зоряного шляху" на CBS, буде Алекс Курцман.

Фото: CBS