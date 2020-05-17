17 травня: народний календар і астровісник

Кого оберігає свята Палажка, не журимося з приводу прохолоди і плекаймо в собі чуйність.

Нині мучениці Пелагії Тарсійської, яка жила в ІІІ столітті в Малій Азії. Вона народилася в сім’ї знатних язичників. Виросла вродливою дівчиною. Імператор хотів аби вона стала його дружиною, але вона відмовилась, за що й прийняла мученицьку смерть. В Україні Пелагею називали Палажкою. Пам’ятаєте класика української літератури Івана Нечуя-Левицького з його бабою Параскою та бабою Палажкою? Параска називала Палажку Солов’їху «капосною бабою» та ще всілякими образливими словами. З одного боку наче й смішно, а з іншого – не дуже. В народі Пелагію вважали святою заступницею дівчат, вона охороняла дівочу цноту. А ще ця свята покровительствувала птахам.

Тиха й світла ніч без роси – наступного дня неодмінно занегодить. Туман над водою довго не розходиться – буде гарна й суха погода. Щодо сухої й теплої погоди у травні в наших пращурів були застереження: «Сухий і теплий май – скупий буде врожай», - казали в давнину. Раділи дощам і не надто журилися з приводу прохолоди.

З іменинами вітайте Микиту, Кирила, Никифора і Палажку.

25 місячний день. Недільний, розмірений, трохи «лінивий». Енергетика дня пасивна. Набирайтеся снаги. Думки будуть «ні про що», тягтимуть нас кудись подалі від реальності. Не лякайтеся, можливо, це лише наслідки карантину. Надзвичайно корисними сьогодні будуть вода і земля. Нагадування: так як нині Венера почала свій ретроградний рух – брати шлюб не бажано. Втім, це лише рекомендація. В інтимній сфері варто дослухатися до бажань партнера (партнерки), бути чуйними одне до одного. Непоступливість може закінчитись серйозним конфліктом. Тож не бийте горщики!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1936 році: +3,5; а найтеплішим у 1975 - +30,7.