Євген Захаров, правозахисник

Практично всі інфекціоністи України кажуть, що країна проходить пандемію за оптимістичним сценарієм. Але чи зберігається баланс: безпеки (здоров’я) та прав людини?

Чи виправданим було нехтувати правами людини заради громадського здоров’я і чи не дасться нам взнаки таке порушення згодом?

Про це Укрінформ говорить із правозахисником, головою правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євгеном Захаровим.

- Пане Євгене, як ви оцінюєте карантинні заходи безпеки з правової точки зору?

Уряд був рішучим у боротьбі з епідемією, але припускався помилок із правовим оформленням карантину

- Уряд був рішучим та динамічним у боротьбі з епідемією, йому варто за це подякувати.

Хоча, безперечно, були помилки з правовим оформленням карантинних заходів. Ухвалювалися нормативні акти та постанови Кабміну, які обмежували права людини. Хоч вони і мали легітимну мету, але за Конституцією ці заходи мали бути введені законом. На це не звертали увагу, робили, як простіше. Й отримали певні негативні наслідки.

Бо оця демонстрація мера Черкас та міськради, які практично зняли карантин з 1 травня у тому обсязі, у якому він був оголошений, пов’язана саме із вищесказаним. Влада в Черкасах добре розуміла, що їм за дострокове припинення карантину нічого не буде, бо постанова з правової точки зору слабка.

До цього ж можна віднести запровадження мобільного додатку «Дія». Нагадаю, що кожен, хто перебуває на самоізоляції, мав поставити собі цей мобільний додаток, який «стежив» – порушує людина стан самоізоляції чи ні.

Знову таки, це мотивується виключно карантинними заходами та міркуваннями безпеки інших людей. Але насправді те, що відбувається, – це зняття інформації з каналів зв’язку, а це ніщо інше, як оперативно-розшуковий захід, який можна застосовувати до тих, хто готує або скоїв тяжкий чи особливо тяжкий злочин, тільки за рішенням суду. Не просто суду: голови Апеляційного суду або його заступника, і тільки у тому випадку, коли іншим шляхом здобути цю інформацію неможливо.

Фактично, захід, умотивований, продиктований тим, щоб людина не стала джерелом інфікування для своїх співгромадян, є порушенням прав людини. Але відмовитися не можна, бо за це штрафують.

Ці приклади показують, що бажання нехтувати правами людини, керуючись доцільністю, може завести до конфліктів та суспільних битв. Поки що цього не сталося, але робити так не можна.

І це тенденція — нехтувати правами людини, коли діють виключно з причин політичної доцільності. Я її спостерігаю у всіх українських парламентах та в усіх українських урядах. І в цьому – причина того, що гальмується наш суспільний розвиток та поступ.

Я вважаю, що в ситуації з карантином треба було ухвалювати закон про надзвичайний стан

Не можна боятися називати речі своїми іменами. Є тут щось спільне із тим, що війну чи воєнний конфлікт на Сході ми назвали АТО, а це потягнуло за собою неправильну кваліфікацію злочинних дій, які були скоєні, і стало причиною того, що вони не розслідуються.

Я вважаю, що (в ситуації з карантином – ред.) слід було вводити надзвичайний стан, парламент мав підтвердити Указ президента про це, ухвалити закон, який би діяв 30 діб, і ввести ці всі обмеження законом. Можна ще подовжити на 30 діб за необхідності. І ніякий мер ніколи б не насмілився це порушувати.