Оксана Солдатенкова, лікар-інфекціоніст

Для багатьох країн настає час приймати рішення щодо карантину. Час робити висновки про епідемію, властивості коронавірусу і здатність людства йому протистояти. Вже змінилася думка вчених щодо ефективності деяких карантинних заходів, з'явилася нова аналітика педіатрів. Цього разу погані новини стосуються дітей, що після інфікування коронавірусом почали страждати на рідкісний запальний синдром. Ми запитали у Оксани Солдатенкової – дитячого інфекціоніста, завідувачки Центру інфекційних хвороб «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ/СНІД» НДСЛ «Охматдит», яких висновків про підступний вірус дійшли наразі українські лікарі. Чи фіксували у наших дітей той самий небезпечний синдром, чи треба їх якось особливо лікувати і чи стане останній рекомендований МОЗом для випробувань препарат “Біовен” панацеєю від COVID-19? ЧЕРЕЗ КАРАНТИН МАЛЕНЬКІ ПАЦІЄНТИ НЕ ЗМОГЛИ ВИЇХАТИ ДОДОМУ - Оксано Вікторівно, ваш центр теж закрили на період карантину? - Ні, ми щодня на роботі. Наразі не дуже багато дітей на лікуванні, але вони мусили залишитися. Дехто ще до карантину потрапив до нас у досить важкому стані і потребував довготермінового лікування, а інші не змогли виїхати додому через карантин – транспорт не працює. Загалом в центрі зараз 12 діток (всього маємо 20 ліжок). За потреби можемо госпіталізувати ще, якщо пацієнти будуть обстежені на COVID-19. Одна така дитина днями має прибути з Одеської області, чекаємо. - Скільки взагалі ВІЛ-інфікованих дітей в Україні? - З встановленим статусом дітей до 18 років – 3014 станом на 1 січня 2019 року (оновлених даних ще не надав Центр громадського здоров’я). Взагалі до статистики додається в середньому 150 дітей на рік – народжених від ВІЛ-інфікованих матерів і виявлених за клінічними ознаками. Близько 25-30, на жаль, щороку помирає. - І як оцінюєте динаміку за кілька років? - Вона приблизно стабільна, до +200 дітей на рік позитивних, десь половина чи трохи більше зазвичай – виявлені у віці до 1 року. Середня кількість вагітних з ВІЛ-інфекцією – 3000-3500, щоправда, кількість народжень дещо менша. І близько 4% дітей народжуються ВІЛ-інфікованими. В когось вірус до року виявляємо, у частини дітей – у віці після 18 місяців. Буває, народжуються негативними, але мама попри все годує дитину грудним молоком і дитина стає позитивною, і це не поодинокі випадки. Близько 70-80 дітей на рік зазвичай виявляють за клінічними та епідеміологічними показами. - Це ще та кількість, з якою ми цілком здатні впоратися? - Все не так просто. Близько 4500-5000 дітей паралельно ще знаходяться на моніторингу у педіатрів Центрів СНІДу, як діти, народжені від ВІЛ-позитивних матерів. Протягом першого року життя їм треба зробити три аналізи ПЛР та у віці 18 місяців зробити тестування на антитіла до ВІЛ методом ІФА. А тоді зняти з обліку чи присвоїти статус. І таких дітей в 2-3 рази (в залежності від області) більше, ніж встановлених позитивних.

КОРОНАВІРУС ВРАЖАЄ СУДИНИ І МОЖЕ БОЯТИСЯ ІМУНОГЛОБУЛІНУ - Давайте поговоримо про поточну ситуацію. Коронавірус – це особливо небезпечна загроза для ВІЛ-інфікованих діток? - Не можу так сказати. Можливо, один з препаратів, який приймають ВІЛ-інфіковані, діє як захист від коронавірусу. Це не доведено, але по факту в нас поки лише в однієї позитивної дитини виявили COVID-19. Дитина живе в Полтавській області, на щастя, після перебування з високою температурою в інфекційному відділенні вже одужала. Наші препарати – противірусні, і ВІЛ-позитивні дітки взагалі рідко і дуже легко переносять різні вірусні хвороби. - Але застосувати ті самі препарати звичайним пацієнтам не можна? - Ні, їхня дія не доведена. Віруси різні, і не на всі кроки відтворення коронавірусу в клітині можуть подіяти наші препарати. Вони створювались під ВІЛ, і вплив на інші віруси препаратів не доведений. А що не доведено, то жодна країна, яка себе поважає, не повинна їх застосовувати. - Днями МОЗ дав дозвіл 5 клінікам спробувати використовувати для хворих на COVID-19 препарат «Біовен». Що про нього думаєте? - «Біовен» ми застосовуємо дуже давно. Це не ноу-хау, досить хороший препарат – внутрішньовенний імуноглобулін. Якщо наші ВІЛ-інфіковані діти мають дуже глибокий клітинний імунодефіцит, то у них не працюють інші складові імунітету й не виробляються антитіла. Тоді застосовується імуноглобулін, білковий очищений препарат, що піднімає загальний імунний статус. Якби був імуноглобулін з антитілами до COVID-19, це був би порятунок при нинішній епідемії. Але «Біовен» лише покращує загальний імунний статус і тим самим допомагає боротися з інфекціями взагалі. - І його не можна застосовувати профілактично? - Лише коли є хвороба, тяжкий стан і потрібне підтримання імунітету. Якщо «Біовену» вводиться забагато, він почне пригнічувати імунітет. У випадку з COVID-19 він цілком здатен допомогти, просто потрібно його дуже багато. Один 50-грамовий флакон імуноглобуліну коштує десь близько 2000 грн, а їх треба для дорослої людини з масою тіла 60 кг не менш як 10-11 флаконів. Ось і порахуйте. - В Україні зараз близько 890 дітей, інфікованих коронавірусом. Які висновки вже зробили наші лікарі, спираючись саме на наш досвід – як переносять хворобу діти? - Як і говорили раніше китайські лікарі, значно легше, ніж дорослі, якщо не мають онкології, астми та інших супутніх захворювань. Для останніх якраз і був би корисний «Біовен», до слова. А якщо дитина нормально переносить хворобу, нічого особливого їй не потрібно. Так чи інакше, коронавірус вже серед нас, і поки вся популяція (хоча б 80%) не виробить імунітет, ми з його поширенням нічого не вдіємо.

ЧИ ПОВ’ЯЗАНИЙ З ВІРУСОМ СИНДРОМ КАВАСАКІ? - У 6 країнах, що найтяжче переживають епідемію, наразі повідомляють про рідкісний запальний синдром у дітей, схожий на синдром Кавасакі. Це дійсно може бути пов’язано з коронавірусною інфекцією? - Ми вважаємо синдром Кавасакі швидше якимось аутоімунним захворюванням. Лікуємо його «Біовеном» і аспірином. Синдром призводить до внутрішньосудинного згортання, ураження дрібних судин, запалення ендотелію судин, маленьких тромбозів. Причина виникнення цього ще не визначена, але синдром лікується дозою імуноглобуліну плюс велика доза аспірину, хоч він і не показаний дітям до 8 років. Оскільки ефект нагадує синдром Кавасакі, очевидно, тому й вирішили застосовувати «Біовен», за допомогою якого з цим синдромом можна боротися. - Тобто ковідна інфекція теоретично може давати таку реакцію? - Спочатку говорили, що вона впливає на рецептори альвеол легень, а тепер – що дуже ймовірно, паралельно діє ще й на судини і спричиняє внутрішньосудинне згортання. І оці маленькі тромбози маленьких судин призводять до того, що зменшується кількість кисню в еритроцитах, а отже, внутрішньосудинне згортання може відбуватися і в легенях також. - В українських діток запального синдрому не спостерігали? - Слава богу, в нас поки що не фіксували його. - А чому він трапляється саме у дітей, а не у дорослих? - Не можу сказати, чому, думаю, це колись буде темою великого дослідження. Потім, коли накопичиться достатньо даних про COVID-19. Я вважаю, це якась генетична причина. 70-80% людей переносять хворобу як банальну вірусну інфекцію. Чому інші 20% мають такі ускладнення? Схоже, є якась генетична схильність. Це, як чума, що викошувала людей мільйонами, але певна категорія виживала після епідемій. А потім виявилось, що у них була генетична мутація, яка не давала можливості чумній бактерії завдати організму великої шкоди. Вижили саме люди з цією генетичною мутацію, вона була корисною для людства і залишилась у популяції. Ще чимало нам належить дізнатися про коронавірус – чому вбиває одних і не чіпає інших. - Відповідно, незрозуміло, чи є якийсь особливий його вплив на дитячий організм і чи потребують діти специфічного лікування? - Як можна особливо лікувати дітей, якщо ми ще не знаємо напевне, як лікувати дорослих? Все, що ми робимо, робимо інтуїтивно, спробували – побачили, чи допомогло. На 100% лікування нині симптоматичне. Якщо трапиться «важка» дитина, ми її так само лікуватимемо симптоматично. Жодного протоколу лікування немає, ні з найвищим, ні навіть з середнім ступенем доказовості. Немає також даних, що дитячі організми інфекція вражає якось особливо. Лише спостерігаємо, що ВІЛ-інфіковані діти, які постійно та вчасно отримують антиретровірусну терапію, наразі взагалі дуже рідко хворіють. А навіть, коли захворіють, то переносять це частіше всього в легкій формі. Та, коли з’явиться вакцина від COVID-19, на 100% – вакцинуватися треба всім.