Тарас Шевченко, музикант, засновник гурту Go_A

Карантин – це не тільки про обмеження, а й про нові можливості. Ну мали б традиційний пісенний конкурс «Євробачення-2020»… А так – новий креативний проєкт: 16 травня Європейська мовна спілка обіцяє грандіозне онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Що це буде, як до події готується цьогорічний переможець національного відбору – гурт Go_A, і скільки плюсів від нинішньої ситуації можна нарахувати – в інтерв’ю Укрінформу засновника гурту, музиканта Тараса Шевченка. СПІВАТИМЕМО НЕ ТІЛЬКИ “СОЛОВ’Я”, А Й, МОЖЛИВО, КАВЕР СЕРДЮЧКИ - Тарасе, вітаю вас із цим шоу! Сподіваюся, воно стане якоюсь творчою компенсацією конкурсу, за участь у якому ви так відважно змагалися. Ви зраділи, коли дізналися про цей захід? - Це дуже класно, що організатори Євробачення, хоч і скасували конкурс, зробили йому заміну. Хай і в онлайн-режимі. І єврофани, що їздять на Євробачення, – вони ж, як футбольні фанати! – зможуть хоч якось підтримати виконавців, краще познайомитись з творчістю кожного, прокоментувати. І для нас це дуже крута можливість ще раз себе показати. До того ж, в онлайн-форматі нас почують більше людей. - Отже, це – перший плюс. Європейська мовна спілка готує 16 травня, в день, коли мав би відбутися фінал конкурсу, альтернативний онлайн-концерт Eurovision: Europe Shine A Light. Що це буде? - 16 травня Євробачення транслюватиме з Роттердаму офіційні відео. Там буде і наше, з національного відбору. І, звичайно, це лише невеликі шматки, тому що мають бути презентовані всі пісні – а це 41 країна! – і все в один день. А ще представники кожної з країн мають виконати кавер на одну з пісень, які вже звучали на Євробаченні. - Організатори нинішнього онлайн-концерту повідомили також, що в ньому братимуть участь переможці Євробачення різних років. Наша Джамала вже написала у Facebook, що там заспіває. Чи не знаєте, може, хтось іще буде від України? - Так, я читав про це. Радий, що Джамала, дуже яскрава співачка, переможець Євробачення 2016 року, візьме участь у шоу. Але хто ще, не знаю. В іспанському пре-паті, крім нас, була Злата Огнєвіч. Зрештою, Україну на Євробаченні завжди представляли якісь цікаві виконавці. Я думаю, що варіантів, чий ще виступ може бути під час цього концерту, чимало. І це теж, безсумнівно, додає цьому шоу.

- А 12 та 14 травня, у дні, коли мали відбутися півфінали конкурсу, нас чекають спеціальні шоу «Вшанування пісень Євробачення» (Eurovision Song Celebration). Якого дня ваш виступ і що відбудеться ще? - 12 та 14 травня Євробачення спільно з Youtube проводитиме шоу, у яких будуть показані пісні цьогорічних учасників саме в тому порядку, в якому вони мали бути у півфіналах Євробачення, також будуть рекапи на пісні від фанів та спеціальний контент від блогерів-партнерів Youtube. Крім того, 15 травня, напередодні великого шоу, відбудеться пре-паті Eurovision Home Concerts, де презентуватиметься трохи інша програма. Там учасники в режимі карантину виконуватимуть свої пісні, а також кавери на інші пісні з Євробачення. Власне, всі нинішні заходи проходять саме так. Наприклад, іспанське пре-паті Євробачення, куди ми мали їхати до відміни пісенного конкурсу, теж було вирішено зробити онлайн. - Отож впродовж цих днів ми знову почуємо, може й не раз, нашу улюблену пісню «Соловей»? - Так, і за рік – аж до Євробачення-2021– наш «Соловей» встигне всім добряче набриднути. (Сміється). Знаємо, що у кожного учасника буде відеозвернення. Ми ще його не записали, але нам є що сказати єврофанам, і ми це із задоволенням зробимо! - Щодо кавера. Ваша солістка Катерина Павленко розповіла в інтерв’ю, що ви відібрали два хіти: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai та The Roop – On Fire. - Так, кожен виконавець має надати варіанти двох пісень у довільній формі, на наш розсуд. Як захочемо, так і виконаємо, це може бути навіть повністю перероблений варіант. На сайті Євробачення відбудеться голосування, і єврофани оберуть для нас один із каверів. Я думаю, буде цікаво. - На це справді було б цікаво подивитися. Ви – в образах Verka Serduchka! Ви ж порвете всіх! - Ну, ми не впевнені, що виберуть саме цю пісню. Чи це сподобається єврофанам. Але, якщо це станеться, ми постараємось, повірте! - І все ж таки, якщо Serduchka, то в образі Верки буде Катерина, а в образі мами, мабуть, ви? - Ні, Вєрки і мами не буде. Ми ж музиканти, а не шоу-пародисти. БЕЗУМОВНИЙ ПЛЮС ОНЛАЙН-ЄВРОБАЧЕННЯ — НЕ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ ГРОШІ - Давайте трохи про нинішню підготовку. Як ви будете записувати кавер? Де? Чи складно це зробити? - Наші хлопці роз'їхалися. Іван Григоряк – у Ржищеві. Ігор Діденчук – у Луцьку, і під час карантину там не працює жодна студія звукозапису. Тому в нього немає можливості записатися. Розумієте, хочеться, щоб усе звучало якісно. А запис по скайпу?! Звичайно, це можна зробити. Бо просто записати на телефон, це ж яка буде якість? Тому побачимо, що можна зробити і як краще для гурту… Взагалі ми маємо свою студію. І на пре-паті Eurovision Home Concerts, що буде 15 травня, все пишемо наживо, під час зйомки. Плюси ще й у тому, що нам зараз не треба готувати якісь серйозні номери, як на сцену конкурсу Євробачення. Тож усі ці моменти, зокрема й фінансові, зараз просто не існують. І те, що нині вимагається, ми можемо робити власними силами. Зрештою, ми так робили завжди, і нам це подобається, нам це зручно. - Цікаво, як ви знімаєте відео. Хто цим займається, допомагає? - Все просто. Наприклад те, що ми виконували на іспанському пре-паті, виконували вдома – записали наживо, потім змонтували відео і вислали – і тільки удвох з Катериною. Бо хлопців з огляду на карантин ніяк не можемо запросити. Тобто це повністю довільне виконання. Це може бути вдома на тлі штори або десь на студії… На тому ж іспанському пре-паті учасники зі Швеції – гурт The Mamas – презентували пісню безпосередньо з якогось концертного залу, тому що у Швеції карантин досить відносний. - До речі, хотіла вас запитати про ті пре-паті, які відвідують переможці нацвідборів перед конкурсом. Чи встигли ви десь побувати після фіналу? - Не встигли, оскільки одразу почалася підготовка до Євробачення, і вона була дуже напруженою. Ми почали готувати номер, працювали над образами, обговорювали ескізи костюмів… Нас запросили на кілька пре-паті, але вони мали відбуватися у квітні… Насправді все, що стосується підготовки до конкурсу – тепер уже 2021 року – залишається в роботі.

НА ЄВРОБАЧЕННЯ-2021 ПІДГОТУЄМО МІКС ФОЛЬКЛОРНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ МУЗИКИ - Після перемоги у нацвідборі ви впевнено сказали, що готові до Євробачення, що 7 років до цього йшли. Відповідно і до наступного року готові теж? Ми побачили, що нашу музику, взагалі українську музику в Європі дуже добре сприймають. Інколи навіть краще, ніж у нас - Якщо чесно, думки про те, що ми можемо бути готові, з’явилися ще торік під час наших виступів за кордоном. Ми побачили, що нашу музику, взагалі українську музику дуже добре сприймають. Інколи навіть краще, ніж у нас. Зрозуміли, що це може бути цікаво не тільки тут, а й у Європі. Наскільки я знаю, нашу пісню «Соловей» грають на радіо в Італії, Греції. Нам подобається нести українську музику, мову, культуру в світ. Тож так, ми цілком готові до того, щоб представляти Україну на Євробаченні-2021! - А чи має Go_A якісь ідеї щодо пісні для конкурсу 2021 року? Це може бути щось зовсім несподіване? - Я вважаю, що ми перемогли у нацвідборі тому, що не намагалися бути кимось тим, ким ми не є. Ми робили ту музику, що й раніше, – тобто комбінацію фольклору й електронної музики. Думаю, що нова пісня буде саме такою. Яка конкретно? Ще є рік, і варіантів може бути багато. Можливо, ми напишемо декілька пісень і попросимо фанів вирішувати, з якою саме нам їхати. - Тобто якогось суперексперименту – скажімо, спробувати хард-рок замість фольк-року – очікувати не варто? - Всі наші учасники гурту – це колишні рокери, всі ми раніше грали рок чи важкий рок. Він у нас в крові! Але ж рок-музика – це в першу чергу енергія! І зараз є можливість цю енергію передати не тільки з допомогою електрогітар, а й інших інструментів. Взагалі я вважаю, що рок – це стан душі, а не стиль музики. І якщо так, то це буде рок. І це буде потужно! - Тарасе, вас усюди представляють як мультиінструменталіста. Цікаво, скількома ж інструментами ви володієте? Який найулюбленіший? - Якщо відверто, справжнім мультиінструменталістом у нас є Ігор, бо він грає десь на 30-ти інструментах, майже всі духові – сопілка, окарина, дудук… Я, коли тільки починав, ходив до музичної школи у клас гітари. В гуртах, де грав до Go_A, був гітаристом, також викладав гру на африканських барабанах та грав у оркестрі бразильських барабанщиків. У Go_A граю на клавішних, на перкусії. Але зараз, коли є можливість навчатися чогось нового, намагаюсь опановувати й інші інструменти – бас, барабани. Звичайно, якщо порівнювати з професіоналами, що грають тільки на барабанах, я не буду на їхньому рівні… Тобто якщо прописати просту партію на студії, то я можу, а відіграти повний концерт – це вже трошки інше. - Якщо говорити про учасників «Євробачення-2021», бо частина з них – це переможці нацвідборів 2020 року, хто з них вам найбільше подобається? Когось із них вважаєте реальними конкурентами? - Насправді, Євробачення для мене завжди було можливістю відкрити для себе нові імена. І цього разу серед представників країн-учасниць є багато цікавих музикантів. Але говорити про когось із них як про конкурентів важко, бо всі ми різні. Скажімо, чи можна порівнювати бандуру з гітарою?.. Є, звичайно, музиканти, пісні яких подобаються більше. Скажімо, співак Gjon’s Tears із Швейцарії. Катя є просто фанаткою його манери співу! Також нам дуже подобається гурт Roop із Литви, дуже самобутній. Цікава виконавиця з Ірландії – співачка Леслі Рой… У нас була можливість переслухати майже всіх, і в кожного є щось особливе. СЦЕНА І ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ – ЦЬОГО ДІЙСНО НЕ ВИСТАЧАЄ! - Тарасе, а що взагалі ви робите зараз, під час карантину? Чим займаєтеся? - Зараз просто чудовий час для чогось нового. Наприклад, наша Катерина поглиблено вивчає англійську мову, бо це вкрай потрібно. Кожного дня займається з викладачем по скайпу. Також ми готуємо нові пісні. Перед національним відбором саме починали писати матеріал для нового альбому. Звичайно, потім це перервалося. Але нині така можливість є. Катерина щось записує вдома, надсилає мені. В мене є можливість працювати на студії, в десяти хвилинах від дому. Сів у машину, проїхався, ні з ким не контактую, приїхав і працюю собі…