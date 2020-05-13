13 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні теплого Якова; гадаємо по ночі про липень, і про надзвичайно важливі небесні ротації.

Сьогодні апостола Якова, старшого брата Іоанна Богослова. Брати, разом із апостолом Петром, були найближчими учнями Ісуса Христа. Яків – єдиний апостол, чия смерть описана в Новому Заповіті. На іконах він зображується з посохом і мушлею. Мощі святого знаходяться в соборі святого Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела, а дорога до нього – одним із найбільш відомих паломницьких маршрутів.

У сиву давнину вважали, що на Якова починають нишпорити по світу всілякі смертоносні хвороби. Про вакцини тоді й не чули, тому треба було добряче викупатися у воді з березневого снігу, яку задля цього зберігали в темному й прохолодному місці. А ще від Якова українські селяни припиняли сватання, вважаючи, що «Хто в травні звінчається, то буде вік маятися», або: «У травні оженився, то вік журився».

Селяни, хоч уже й виганяли на випас тварин, але зауважували: «На Якова трава ніякова». Теплий вечір і зоряна ніч на Якова віщували сухе літо, коли ж дощило, то дощовим мав бути липень.

З іменинами вітайте Якова, Єфрема, Гната, Микиту, Василя.

13-14 травня планета рішучих дій Марс переходить від Водолія до Риб. Працездатність буде низькою, ефективність учинків теж. Найліпше сконцентруватися на рутинних справах, ще й до того ж у мінімальному об’ємі. Відсьогодні і до 23 червня Венера в Близнюках рухатиметься ретроградно. Що це все означає? А те, що вся друга половина травня і червень минуть у жорсткому протистоянні логіки, ясного розуму і дуже потужних емоцій. Все це йтиме не паралельно одне одному, лише іноді пересікаючись, а в жорсткому перпендикулярі – аж іскри летітимуть, але приховано. Також це дуже непростий період для фізичного здоров’я, можливі гормональні збої; Венера «відповідає» за ендокринну систему.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1990 році: –0,8; а найтеплішим у 1996 - +29,9.