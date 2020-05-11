Померла американська співачка Бетті Райт

Американська співачка Бетті Райт померла у віці 66 років. Вона була зіркою стилю соул.

Про смерть співачки повідомляє CNN.

"Зірка соулу, співачка Бетті Райт померла від раку", - йдеться у повідомленні.

Бетті Райт була відома своєю піснею "Clean up Woman" та іншими, випустила свій перший альбом у 1968 році у віці 14 років, співаючи пісню «Дівчата не можуть робити те, що можуть зробити хлопці» ("Girls Can't Do What Guys Can Do").

Райт увійшла в історію, ставши першою жінкою, яка отримала золоту платівку.

Фото: CNN