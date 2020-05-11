Сергій Харьков, заступник генерального директора Київського зоопарку

Карантини для нас не новина: примати хворіють на ті самі недуги, що й люди

Довгошия постать різнокольорового жирафа вже давно звертає на себе увагу всіх, хто проходить або проїжджає повз Київський зоопарк. Зараз головний зоологічний парк країни, як і всі парки, зачинено на карантин, але робота з його реконструкції йде повним ходом. Що нового чекає нас після відкриття оновленого зоопарку, та як його мешканці переживають карантин, я розпитала заступника генерального директора Київського зоопарку Сергія Харькова. ТВАРИНИ ЗДИВОВАНІ ВІДСУТНІСТЮ ЧАСТИНИ СВОГО ЖИТТЯ, ВИЗИРАЮТЬ: «А ДЕ ЛЮДИ?» - Пане Сергію, вже майже два місяці ми перебуваємо на карантині й намагаємося зупинити вірус, щоб він, не дай Бог, не зупинив нас. Хтось поступово втрачає оптимізм, хтось тримається напрочуд спокійно, а яка ситуація у ввіреному вам зоологічному царстві? - Зрозуміло, що онлайн працювати нам неможливо, адже тварини потребують постійного догляду, харчування, лікування. А от що стосується карантину, то для нас це не новина – наше підприємство повинне постійно забезпечувати внутрішній захист тварин від будь-яких хвороб. І неважливо, це пташиний грип, сказ, чи якісь інші віруси – наша ветеринарна частина працює завжди у режимі карантину. Якщо ми візьмемо, наприклад, приматів, то вони мають ті ж хвороби, що й люди – і нежить, і ГРВІ, і будь-який грип, так само може передаватися й їм. Тож завжди: взимку, на початку весни чи в кінці осені, у нас проводяться карантинні заходи, такі самі, як і зараз. Для нас це не стало якоюсь особливістю, це стандартна робота.

- Це не стало нічим особливим, крім того, що до вас припинили ходити відвідувачі! Я розумію, що на утримання тварин вам виділяються муніципальні кошти, тобто вони не постраждали у плані догляду чи харчування, але ж, чи не постраждали вони у плані уваги? Найбільше здивовані відсутністю людей хижаки і примати, а копитні – аж перегинаються через огорожі - Щодо фінансування ви правильно кажете, ми – комунальна установа, тому з будь-яких питань, які у нас виникають, ми звертаємося до мерії, а вона нас завжди підтримує. Крім того, корми були закуплені ще взимку, все йшло через тендери і ми зараз їх отримуємо та частково вже маємо на складах. Щодо самих тваринок, то цікава ситуація: насправді, вони ж народилися і виросли в зоологічному парку і сприймають сам парк, як свою домівку. Вони звикли, що завжди по цих доріжках – повз них, десь вдалині чи зблизька ходять люди, і сприймають їх, як частину парку. Тварини сприймають відвідувачів, як частину ландшафту Приблизно як ми, наприклад, сприймаємо птахів у лісі. От вони співають, кружляють, літають, і це для нас – частина ландшафту. Такими птахами є ми – відвідувачі – для наших тварин (сміється). Тож зараз вони здивовані відсутністю частини свого життя, визирають: «А де люди?». З найбільшим здивуванням спостерігають за навколишнім середовищем хижаки і примати, а копитні тварини аж перегинаються через огорожі. Тоні, наш горила, взагалі, підходить до скла і виглядає то направо, то наліво, кудись туди вдалечінь коридорів: «А може там десь люди? Куди вони зникли і коли будуть нас розважати?». Приблизно так кумедно виглядає це наразі. А ще дуже сумно зараз свійським тваринам, які в нас живуть у дитячий частині, вони ж контактні, завжди підходять до людей, нюхають їх.

- Ой, вони у вас дуже приставучі! А козлики – то взагалі! - Так-так. І зараз вони дуже чекають відвідувачів! А коли заходять наші співробітники, ганяються за ними натовпами! Тому зараз ми з ними більше спілкуємося, намагаємося їм приділяти більше уваги. - Вам довелося персонал відправляли у відпустки, чи просто дотримуєтеся карантинних застережень і працюєте у повному складі? - Адміністративний персонал працює зараз віддалено. Це бухгалтерія, юристи, маркетинг, економісти. А спеціалісти, які безпосередньо обслуговують тварин: зоотехніки, зоологи, прибиральники у вольєрах, ветеринари, мають все одно приходити на роботу. Звичайно, вони працюють у масках, миють постійно руки, мають захисні рукавиці, халати. Віддалено обслуговувати тварин неможливо, їх не погодуєш і не полікуєш онлайн. З БОКУ ВУЛИЦІ ЗООЛОГІЧНА ДО КІНЦЯ РОКУ БУДЕ ЗБУДОВАНО БАГАТОРІВНЕВИЙ ПАРКІНГ - Зараз у вас на території активним ходом йде реконструкція. Розкажіть, чого нам чекати, що встигнуть доробити до відкриття сезону після карантину? - Частину робіт, звісно, встигнуть здати до початку сезону, а частина робіт ще в процесі. Вже розпочато 2-у і 3-ю черги будівництва місця для паркування, якого нам дуже не вистачає. Відвідувачі приїжджають на автомобілях, не мають змоги нормально припаркуватися, зупиняються на проспекті й заважають проїзду громадського транспорту.

- Де саме планується розташувати паркінг? - З боку вулиці Зоологічна, там, де у нас раніше були технічні та технологічні приміщення, цехи й старі будівлі. От на місці цієї технічної зони буде збудовано багаторівневий паркінг. Сподіваюся, що він буде зданий вже цього року, що суттєво розвантажить і вулицю Зоологічну, й проспект Перемоги. А у травні будівельники встигнуть здати вхідну групу, центральний вхід, доробити озера – вони вже закінчені й на відвідувачів там уже чекають і риба (коропи-кої, або «Парчеві коропи»), і птахи – рожеві та кучеряві пелікани. Скоро буде відкрито амфітеатр й універсальний вольєр, який поки що планується для сімейства сіамангів, а надалі він буде наповнюватися іншими тваринами. Сіаманги – це гібони, людиноподібні мавпи – у нас є батько, мати і дитинча, й вони отримають велетенську площу (більше тисячі квадратних метрів і висоту понад 15 метрів!). Це буде фактично частина лісу, в якому вони проживатимуть в умовах, абсолютно наближених до природних. Долина жирафів – Африканська савана й інші великі наближені до природних місцевостей планується розташувати внизу – у Шулявській балці - А в холодний період, де вони житимуть? - Там і тепле приміщення знаходиться. Воно зроблене у вигляді скелі зі скляними верхніми частинами для сонця. Його будуть підігрівати для них. Наступного року, ми сподіваємося, що закінчать приматник, і тоді ми зможемо збільшувати нашу колекцію лемурів і мавп. Далі: долина жирафів – Африканська савана і всі інші великі й наближені до природних місцевостей планується розташувати у Шулявській балці. Це саме друга та третя черга реконструкції, яка вже розпочалася. Тож ми плануємо, що як тільки буде зданий приматник (це перша черга), то одразу для великих тварин: бегемотів, слонів, жирафів буде відкрита велика місцевість, внизу там, де зараз розміщені птахи й озера. От у тій місцевості будуть утворені прекрасні місця для проживання цих тварин, з дотриманням усіх європейських норм.

У НАС ПРОЖИВАЄ ПРИБЛИЗНО 300 ВИДІВ ТВАРИН, ЦЕ КІЛЬКА ТИСЯЧ ОСОБИН - Скільки зараз усього тварин проживає у зоопарку? У нас проживають тисячі тварин, але неможливо перерахувати кожну ящірку, мадагаскарського тарганчика чи мишку - Абсолютно точно складно сказати, бо неможливо перерахувати кожнісіньку ящірку, мадагаскарського тарганчика чи мишку (сміється). У нас проживає приблизно 300 видів, загалом, це кілька тисяч тваринок. Сюди входять дуже багато дрібних тварин, птахів, усілякі жабки, які постійно приносять приплід, тому це завжди плюс/мінус. - За час карантину ніхто з великих тварин не народив дитинчат? - Звісно, народили, життя продовжується! Наприклад, наші шотландські кози принесли козенят. Такі чорно-білі, симпатичні тваринки. Олені-ліра принесли маленького. Баранчики народилися, один чи два види. Зараз запускаємо приплід коропів-кої, це екзотичні риби червоного і чорного кольору. Ми саме зариблюємо наші озера. Птахи сіли на гнізда, тож ми теж очікуємо малечу. Це різні птахи, і хижі, такі як сови, і журавлині, й водоплавні. Але ми зараз не збільшуємо колекцію і не намагаємося зводити тварин для того, щоб вони давали нащадків, через те, що потрібно облаштувати їм необхідні умови. От приїздить до нас куратор із Європи, й у нього перше питання – умови утримання тварин. Якщо створені умови, наближені до природних, будь ласка, розмножуйте, створюйте колекцію, обмінюйтеся з іншими зоологічними парками. А якщо ще не встигли, ще реконструюєте, то давайте тоді зачекаємо. Тож тваринний бум народжуваності я очікую десь через рік, два, три. Тобто, дивлячись по тому, як буде просуватися реконструкція.