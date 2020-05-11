Сергій Харьков, заступник генерального директора Київського зоопарку
Карантини для нас не новина: примати хворіють на ті самі недуги, що й люди
Аудіо 11.05.2020 12:00

Довгошия постать різнокольорового жирафа вже давно звертає на себе увагу всіх, хто проходить або проїжджає повз Київський зоопарк.

Зараз головний зоологічний парк країни, як і всі парки, зачинено на карантин, але робота з його реконструкції йде повним ходом.

Що нового чекає нас після відкриття оновленого зоопарку, та як його мешканці переживають карантин, я розпитала заступника генерального директора Київського зоопарку Сергія Харькова.

ТВАРИНИ ЗДИВОВАНІ ВІДСУТНІСТЮ ЧАСТИНИ СВОГО ЖИТТЯ, ВИЗИРАЮТЬ: «А ДЕ ЛЮДИ?»

- Пане Сергію, вже майже два місяці ми перебуваємо на карантині й намагаємося зупинити вірус, щоб він, не дай Бог, не зупинив нас. Хтось поступово втрачає оптимізм, хтось тримається напрочуд спокійно, а яка ситуація у ввіреному вам зоологічному царстві?

- Зрозуміло, що онлайн працювати нам неможливо, адже тварини потребують постійного догляду, харчування, лікування. А от що стосується карантину, то для нас це не новина – наше підприємство повинне постійно забезпечувати внутрішній захист тварин від будь-яких хвороб. І неважливо, це пташиний грип, сказ, чи якісь інші віруси – наша ветеринарна частина працює завжди у режимі карантину.

Якщо ми візьмемо, наприклад, приматів, то вони мають ті ж хвороби, що й люди – і нежить, і ГРВІ, і будь-який грип, так само може передаватися й їм. Тож завжди: взимку, на початку весни чи в кінці осені, у нас проводяться карантинні заходи, такі самі, як і зараз. Для нас це не стало якоюсь особливістю, це стандартна робота.

- Це не стало нічим особливим, крім того, що до вас припинили ходити відвідувачі! Я розумію, що на утримання тварин вам виділяються муніципальні кошти, тобто вони не постраждали у плані догляду чи харчування, але ж, чи не постраждали вони у плані уваги?

Найбільше здивовані відсутністю людей хижаки і примати, а копитні – аж перегинаються через огорожі

- Щодо фінансування ви правильно кажете, ми – комунальна установа, тому з будь-яких питань, які у нас виникають, ми звертаємося до мерії, а вона нас завжди підтримує. Крім того, корми були закуплені ще взимку, все йшло через тендери і ми зараз їх отримуємо та частково вже маємо на складах.

Щодо самих тваринок, то цікава ситуація: насправді, вони ж народилися і виросли в зоологічному парку і сприймають сам парк, як свою домівку. Вони звикли, що завжди по цих доріжках – повз них, десь вдалині чи зблизька ходять люди, і сприймають їх, як частину парку.

Тварини сприймають відвідувачів, як частину ландшафту

Приблизно як ми, наприклад, сприймаємо птахів у лісі. От вони співають, кружляють, літають, і це для нас – частина ландшафту. Такими птахами є ми – відвідувачі – для наших тварин (сміється). Тож зараз вони здивовані відсутністю частини свого життя, визирають: «А де люди?».

З найбільшим здивуванням спостерігають за навколишнім середовищем хижаки і примати, а копитні тварини аж перегинаються через огорожі.

Тоні, наш горила, взагалі, підходить до скла і виглядає то направо, то наліво, кудись туди вдалечінь коридорів: «А може там десь люди? Куди вони зникли і коли будуть нас розважати?». Приблизно так кумедно виглядає це наразі. 

А ще дуже сумно зараз свійським тваринам, які в нас живуть у дитячий частині, вони ж контактні, завжди підходять до людей, нюхають їх.

- Ой, вони у вас дуже приставучі! А козлики – то взагалі!

- Так-так. І зараз вони дуже чекають відвідувачів! А коли заходять наші співробітники, ганяються за ними натовпами! Тому зараз ми з ними більше спілкуємося, намагаємося їм приділяти більше уваги.

- Вам довелося персонал відправляли у відпустки, чи просто дотримуєтеся карантинних застережень і працюєте у повному складі?

- Адміністративний персонал працює зараз віддалено. Це бухгалтерія, юристи, маркетинг, економісти. А спеціалісти, які безпосередньо обслуговують тварин: зоотехніки, зоологи, прибиральники у вольєрах, ветеринари, мають все одно приходити на роботу. Звичайно, вони працюють у масках, миють постійно руки, мають захисні рукавиці, халати.

Віддалено обслуговувати тварин неможливо, їх не погодуєш і не полікуєш онлайн.

З БОКУ ВУЛИЦІ ЗООЛОГІЧНА ДО КІНЦЯ РОКУ БУДЕ ЗБУДОВАНО БАГАТОРІВНЕВИЙ ПАРКІНГ

- Зараз у вас на території активним ходом йде реконструкція. Розкажіть, чого нам чекати, що встигнуть доробити до відкриття сезону після карантину? 

- Частину робіт, звісно, встигнуть здати до початку сезону, а частина робіт ще в процесі.

Вже розпочато 2-у і 3-ю черги будівництва місця для паркування, якого нам дуже не вистачає. Відвідувачі приїжджають на автомобілях, не мають змоги нормально припаркуватися, зупиняються на проспекті й заважають проїзду громадського транспорту. 

- Де саме планується розташувати паркінг? 

- З боку вулиці Зоологічна, там, де у нас раніше були технічні та технологічні приміщення, цехи й старі будівлі. От на місці цієї технічної зони буде збудовано багаторівневий паркінг.

Сподіваюся, що він буде зданий вже цього року, що суттєво розвантажить і вулицю Зоологічну, й проспект Перемоги.

А у травні будівельники встигнуть здати вхідну групу, центральний вхід, доробити озера – вони вже закінчені й на відвідувачів там уже чекають і риба (коропи-кої, або «Парчеві коропи»), і птахи – рожеві та кучеряві пелікани.

Скоро буде відкрито амфітеатр й універсальний вольєр, який поки що планується для сімейства сіамангів, а надалі він буде наповнюватися іншими тваринами. Сіаманги – це гібони, людиноподібні мавпи – у нас є батько, мати і дитинча, й вони отримають велетенську площу (більше тисячі квадратних метрів і висоту понад 15 метрів!). Це буде фактично частина лісу, в якому вони проживатимуть в умовах, абсолютно наближених до природних.

Долина жирафів – Африканська савана й інші великі наближені до природних місцевостей планується розташувати внизу – у Шулявській балці

- А в холодний період, де вони житимуть?

- Там і тепле приміщення знаходиться. Воно зроблене у вигляді скелі зі скляними верхніми частинами для сонця. Його будуть підігрівати для них.

Наступного року, ми сподіваємося, що закінчать приматник, і тоді ми зможемо збільшувати нашу колекцію лемурів і мавп.

Далі: долина жирафів – Африканська савана і всі інші великі й наближені до природних місцевостей планується розташувати у Шулявській балці. Це саме друга та третя черга реконструкції, яка вже розпочалася.

Тож ми плануємо, що як тільки буде зданий приматник (це перша черга), то одразу для великих тварин: бегемотів, слонів, жирафів буде відкрита велика місцевість, внизу там, де зараз розміщені птахи й озера. От у тій місцевості будуть утворені прекрасні місця для проживання цих тварин, з дотриманням усіх європейських норм.

У НАС ПРОЖИВАЄ ПРИБЛИЗНО 300 ВИДІВ ТВАРИН, ЦЕ КІЛЬКА ТИСЯЧ ОСОБИН

- Скільки зараз усього тварин проживає у зоопарку?

У нас проживають тисячі тварин, але неможливо перерахувати кожну ящірку, мадагаскарського тарганчика чи мишку

- Абсолютно точно складно сказати, бо неможливо перерахувати кожнісіньку ящірку, мадагаскарського тарганчика чи мишку (сміється).

У нас проживає приблизно 300 видів, загалом, це кілька тисяч тваринок.

Сюди входять дуже багато дрібних тварин, птахів, усілякі жабки, які постійно приносять приплід, тому це завжди плюс/мінус.

- За час карантину ніхто з великих тварин не народив дитинчат?

- Звісно, народили, життя продовжується! Наприклад, наші шотландські кози принесли козенят. Такі чорно-білі, симпатичні тваринки.

Олені-ліра принесли маленького. Баранчики народилися, один чи два види.

Зараз запускаємо приплід коропів-кої, це екзотичні риби червоного і чорного кольору. Ми саме зариблюємо наші озера.

Птахи сіли на гнізда, тож ми теж очікуємо малечу. Це різні птахи, і хижі, такі як сови, і журавлині, й водоплавні.

Але ми зараз не збільшуємо колекцію і не намагаємося зводити тварин для того, щоб вони давали нащадків, через те, що потрібно облаштувати їм необхідні умови.

От приїздить до нас куратор із Європи, й у нього перше питання – умови утримання тварин. Якщо створені умови, наближені до природних, будь ласка, розмножуйте, створюйте колекцію, обмінюйтеся з іншими зоологічними парками. А якщо ще не встигли, ще реконструюєте, то давайте тоді зачекаємо.

Тож тваринний бум народжуваності я очікую десь через рік, два, три. Тобто, дивлячись по тому, як буде просуватися реконструкція.

СПОДІВАЄМОСЯ СКОРО СТАТИ ПОСТІЙНИМ ЧЛЕНОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЗООПАРКІВ – ЦЕ ЯК ЗНАК ЯКОСТІ

- Ви сказали – куратор. Мається на увазі перевіряюча особа від Європейської асоціації зоопарків?

- Так. Від Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Вона навіть більш активна, ніж Всесвітня асоціація зоопарків і акваріумів, й у неї є стандарти утримання.

Членство в цих організаціях – це своєрідний знак якості: якщо ви є членом асоціації, це означає, що з тваринами у вас працюють правильно, вони доглянуті, перебувають у хороших умовах, а значить, ви маєте право обмінюватися тваринами з європейськими, світовими зоопарками. Адже вони знають: якщо вам передали крокодила, то він житиме у вас в нормальних, якісних умовах, і буде благополучним.

Ми досягнемо, щоб Київський зоопарк був нашою загальною гордістю, і щоб Україна пишалася столичним зоопарком

Ми вступили до Євроасоціації ще в 2016-му році й зараз є кандидатом у постійні члени. Сподіваємося, що протягом найближчих одного-двох років це станеться.

Це справді знак якості й досягнення дуже високого рівня. Наразі в Україні немає жодного постійного члена Європейської асоціації. Є чотири кандидати, і ми серед них.

- Я бажаю, щоб це сталося вже найближчим часом. Приємно, що у вас такі грандіозні плани, які ви крок за кроком втілюєте в життя. 

- Фактично, за ці останні п’ять років, відколи прийшла команда з новим генеральним директором Кирилом Трантіним – все, що ми плануємо, ми потроху реалізуємо.

Але, хотілося б набагато більше!

Ми досягнемо, щоб Київський зоопарк був нашою загальною гордістю, і щоб Україна пишалася столичним зоопарком. 

Любов Базів. Київ

Фото: Олексій Самсонов

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