Руслан Кириленко, вокаліст рок-гурту «Андерсон»

Карантин – це велике перезавантаження – люди нарешті зазирнули в самих себе

У квітні – в самий розпал карантину – український рок-гурт «Андерсон» випустив кліп на свою нову пісню «Щем». Це досить серйозна документальна історія про силу людського духу та переосмислення звичайних речей. «Зараз, коли все завмерло і метушня навколо нас зникла – ми роззираємося навколо і відчуваємо, як усередині прокидається щось внутрішнє, те, чого ми раніше не помічали, біжучи у натовпі разом з усіма», – говорить вокаліст гурту Руслан Кириленко. Чому він жартома називає себе прес-солдатом, у яких двох президентів він працював спічрайтером, та як, на його думку, привчити українських підлітків слухати сучасну вітчизняну музику – я розпитала співака у довгій і цікавій телефонній розмові. КАРАНТИН – ЦЕ ВЕЛИКЕ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ, ЛЮДИ НАРЕШТІ ЗАЗИРНУЛИ В САМИХ СЕБЕ - Доброго дня, Руслане, як настрій на карантині? - Та місцями навіть почала подобатися ця безлюдність на вулицях та зачинені великі торговельні центри (сміється). Зараз ти розумієш, що весь навколишній хаос пішов у нікуди – люди почали роззиратися навколо, розуміти потрібні їм речі, шукати потрібний їм настрій, відпочинок. Я вважаю, що карантин – це велике перезавантаження – люди нарешті зазирнули в самих себе. - То думаєш, вихід з карантину декого може навіть увігнати в легку депресію – тим, що знову все повернеться на круги своя? - Думаю, що так – декому це не сподобається, а хтось захоче залишитися в такому ж режимі й переосмислить своє життя. - Переосмислення, як таке, має велике значення для вашого гурту, адже вся його творчість, власне, побудована на цьому? Зокрема, й остання пісня, презентована кілька тижнів тому, має назву «Щем» і чіпляє дуже серйозні теми. - Так, «Щем» – це справді серйозна пісня. Їй вже 2 роки, рік ми її створювали, писали, монтували у вигляді музики. Далі ще пів року я шукав героя для зйомки кліпу – знайшли Єгора Коновалова. У нас із самого початку була ідея показати історію людини з інвалідністю, як вона після поранення стає на ноги у буквальному сенсі. Як вона знову повертається до життя, бо багато з них просто не хочуть жити. - Герой вашого кліпу – бойовий медик, який втратив ногу на війні. Це абсолютно правдива історія реальної людини? - Цілковито документальна історія. Я взяв у нашого героя велике інтерв’ю і перевернув його «догори дригом» – від сьогодення до народження, а потім зробив текст «біжучим рядком» у реверсивному русі. Єгор розповідає про себе, про своє життя. Як виявилося, він з окупованої частини України, жив там певний час під окупацією, але все ж перейшов сюди. Воював за нас, втратив ногу, зараз переїхав до Львова, вивчив і вже дуже класно говорить українською. Хлопець вчиться на медика і планує пов’язати своє життя з незалежною Україною. І ось ця сила людського духу, яку він продемонстрував, сподіваюся, багатьох надихне. - Ти сказав, що спочатку народилася пісня, а потім ви шукали героя. Це як? - Пісня народилася у мене ще в армії, коли я був мобілізований до Збройних сил України у 2015-у році. Тоді певний час зі мною була моя акустична гітара, я написав пісню та вислав хлопцям з «Андерсона». Їм сподобався матеріал, і коли мене було демобілізовано, ми таки записали її, зробили концепт кліпу й видали на-гора. Я ЖАРТОМА НАЗИВАВ СЕБЕ ПРЕС-СОЛДАТОМ, ТОМУ ЩО ОФІЦЕРОМ Я НЕ БУВ - Ти бував на передовій? - Ні, командування вирішило залишити мене у навчальному центрі, оскільки я не мав до цього досвіду служби та військових навичок. Тому вирішили, щоб я займався за своїм профілем – це була робота з інформацією в будь-якому вигляді, боротьба з дезінформацією, аналітика. Я жартома називав себе прес-солдатом, тому що офіцером я не був. А потім я ще допомагав у Академії сухопутних військ, проводив лекції про інформаційну гігієну, про побудову прес-служби. - Стоп. А як музика пов’язана з інформаційною гігієною? Наскільки я знаю, гурт «Андерсон» створений ще у 2001-у році, й ти з самого початку в ньому. - Так, але тим не менш, я багато років працював у журналістиці та перебував на держслужбі. - І як це поєднувалося? Адже держслужба, нібито, не так творчість, як суха аналітика… - У тім-то й проблема, що на держслужбі – часом люди абсолютно не творчі, а мало б бути навпаки! Тому й держава на сьогоднішньому етапі переживає всі ці проблеми… - Так зараз же навпаки, творчі прийшли у владу! - Ну, це та творчість, що не всім подобається, як виявилося. Я вже давно не на держслужбі, а раніше працював у Секретаріаті президента, в Адміністрації президента. Був спічрайтером й очолював інформаційно-аналітичний відділ в складі пресслужби за президенства Ющенка і Януковича – вибудовував комунікацію, як всередині адміністрації й секретаріату, так і з аудиторією, з журналістами. - Чи плануєш ще повернутися до такої діяльності? - Держслужба – це важкий емоційний і фізичний досвід. Працювати на держслужбі – це де в чому самопокара для людини, якщо вона не прийшла туди просто брати хабарі. Там багато професіоналів, які хочуть змінити Україну й усю цю державну машину, але їх меншість. Я з огидою згадую цю систему принижень: систему перепусток, систему документообігу, коли тебе викликають через одну кому в документі на 15 сторінок.

- Якщо говорити про комунікацію: раніше писалися якісь тексти, узгоджувалася кожна кома, як ти сам згадав, то зараз все простіше – чиновник (будь-якого рангу) за потреби записав відеозвернення, виклав у себе на сторінці в соцмережі – й усе. От тобі й вся комунікація. - Так і є. Зараз навіть топ-політикум замінив якість комунікації кількістю. Людина не справляється з цією кількістю інформації й уже нічого не розуміє, їй головне, щоб голос влади їй щось нашіптував у вухо постійно, а про що – вже не важливо. Сучасна людина отримує зараз інформації в кілька разів більше, ніж 20 років тому. І ця інформація – аудіальна, візуальна, текстуальна – ми постійно перебуваємо в морі інформації. Раніше це була річка – телевізор, до якого людина періодично підходила, а коли відходила – інформація зникала. Тепер це інформаційне море скрізь: в телефоні у кишені, на вулиці у вигляді реклами, по радіо в машині, в телевізорі вдома. Інформація поступово перетворилася на «білий шум». А щодо комунікації влади з народом, то складається враження, що там, де раніше знімався повнометражний кінофільм, тепер знімається серіал на кілька сезонів. І ця «серіальність» влади в комунікаціях просто губить як споживача цієї інформації, так і саму владу, тому що вона втрачає розуміння свого слухача. НАШ ТРЕТІЙ АЛЬБОМ «СЕРЦЕБИТТЯ» ВИЙШОВ НАВЕСНІ 2014-ГО РОКУ Й БУВ ЯК ПРОГОЛОШЕННЯ РОЗУМІННЯ, ЩО БУДЕ ВІЙНА - То повернімося до діяльності, яка, я так розумію, приносить тобі більше задоволення. До речі, чому така назва – «Андерсон»? - Це перекладається як «син людини». Ми вирішили своєю музикою і текстами через призму свого життєвого досвіду, через події, які відбуваються навколо нас, розказувати про життя сина людського в сучасному світі. Зараз нас у гурті троє – я і два Міші – Плахов та Савенков, гітарист і барабанщик. Але ми сподіваємося, що нас буде скоро четверо. Тривалий час ми були у пошуках басиста, грали і писалися то з одним, то з іншим, але ось напередодні оголошення карантину провели одну репетицію – і зараз всі вчотирьох дуже чекаємо, коли буде декарантизація і ми спокійно зберемося та зіграємо. - На сьогодні «Андерсон» випустив 3 альбоми? - Так, уже 3 альбоми, і ще виходили маленька платівочка, одразу після моєї демобілізації – ми тоді записали 3 пісні про досвід війни. Наш перший альбом вийшов у 2008 році й мав назву «Словозброя», другий альбом – «Життя» – вийшов у 2010 році. Третій альбом – «Серцебиття» вийшов навесні 2014-го року. Він був як проголошення розуміння, що буде війна: ми зробили кілька концертів, і вже було зрозуміло, що передчуття війни – у повітрі. На цьому наша музична діяльність була призупинена, тому що мене мобілізували, а наш колишній басист Андрій переїхав на роботу до Польщі, й ми залишилися всі на відстані. - У вас була тривала перерва, але після неї ви вже випустили кілька нових пісень, до «Щему», я маю на увазі. - Так, у нас була невелика платівочка, до якої увійшла пісня «Невійна» – назва пишеться разом, бо все, що зараз відбувається – гібридна війна: наче й не в стані війни живемо, але водночас – війна поряд з нами існує. Також у цій збірці – пісні «Сповідь» та «Тримай мене». Потім у 2018 році ми випустили кліп на пісню «Роботи». Наші обидва Міші мають інженерні професії, до того ж, ми всі виросли на фантастиці, в тому числі й на науковій. Тобто, розуміємо, що зараз відбувається 4-а промислова революція, і вже усвідомлюючи, до чого призводять автоматизація й роботизація в глобальному розумінні, розробили концепт і випустили таку пісню-попередження. Але водночас, це пісня про гуманізацію роботів, бо в центр ми все ж помістили людину і спробували занурити її в розуміння того, що світ роботів потрошку наближається – і людям треба просто відкрити їм двері у цей світ. - Роботи наступають. Прем’єра пісні, по-моєму, саме збіглася з приїздом до Києва робота Софії? - Десь так. Я коли робив цей кліп, просто нарізав доступні відео, які є, про розвиток роботів, наукові й військові досліди, діяльність промислових роботів. Там і робот Софія є, вона другим персонажем іде, я її синхронізував трішки з вокалом. - А тебе не лякає такий активний наступ роботів? - Ні, не лякає. Але треба вже зараз шукати відповіді, яким буде наше суспільство далі, й де залишиться робота для людини. Якщо роботи залучатимуться на якісь марудні брудні роботи, то чому б і ні? Але якщо вони відбиратимуть роботу в людей (яким натомість дадуть якусь щомісячну мінімальну виплату), а самі збиратимуть врожаї, які експортуватимуться з України, то це не наша відповідь. Піснею я задав дискурс і поставив запитання, на які ми маємо шукати відповідь уже зараз. Бо хоча роботизація та глобальне впровадження штучного інтелекту будуть наступати поступово, але ж подивіться, в тих же колцентрах працює все менше людей – все автоматизовано, працює штучний інтелект. А через 5 років, за прогнозами західних експертів, у світі з’являться зони, де будуть їздити виключно цілковито автоматизовані електромобілі. У нас це буде з затримкою, ну, нехай на 5 років. Так само у нас думали, що мобільні телефони до нас не так швидко дійдуть. Тому думаю, що через 10 років питання розподілення трудових ресурсів між роботами і людьми постане навіть в Україні. ПІДЛІТКАМ НЕМАЄ ДЕ СЛУХАТИ УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ, КАНАЛИ ІНФОРМАЦІЇ, ДО ЯКИХ ВОНИ ПІДКЛЮЧЕНІ, НЕ НЕСУТЬ УКРАЇНСЬКУ ТВОРЧІСТЬ - Хто ваш слухач? Для кого, в першу чергу, ваші пісні? - Коли ми їздимо з концертами й отримуємо фідбек від наших слухачів, то стає зрозумілим, що ми творимо для людей, які думають. Навіть не просто мислять, а хочуть разом із нами шукати місце цього «андерсона» в сучасному світі. - Ну, так, під вашу музику треба думати, під неї не потанцюєш, мені так здається... - Ти не уявляєш собі, як люди танцюють під нашу музику! Звичайно, це не ті танці, які можна показувати широкому загалу, але люди відриваються на повну! Це – енергетична музика, ми ніколи не виступаємо впівсили, завжди викладаємося, і вимагаємо того ж від нашого слухача (сміється). - А якого він віку? Переважно молоді люди? Взагалі, наскільки зараз наша молодь (я зараз говорю про 15-17-річних) готові сприймати українську музику? Тому що мені здається, якось ми це все упустили. От я знаю, що в тебе донька-підліток, скажи мені, будь ласка, що вона слухає? - Їй 15 років і вона взагалі не дуже любить музику, вона більше візуал, ніж аудіал. Хоча… трошки слухає західну попсу. Але я вважаю, що в неї ще не почався той бунтарський вік, коли вона сама знайде свою музику. Я нічого нав’язувати не буду, адже музичних стилів таке різноманіття, що вимагати, аби вона слухала альтернативний рок, який ми граємо в «Андерсоні», я, звісно, не буду (сміється). Я й сам різні музичні стилі слухаю, шукаючи в них задоволення.