Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками

Канадська співачка Граймс (Клер Буше) народила первістка від Ілона Маска.

Про це у Twitter повідомив сам Ілон Маск.

«Це сталося кілька годин тому. Дитина і мати в порядку», - написав знаменитий інженер та засновник SpaceX у понеділок.

Маск уточнив, що став батьком хлопчика. У дописі він написав і загадкове ім'я дитини «X Æ A-12 Маск», що сприйняли як жарт новоспеченого татуся.

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Як повідомлялося, світові ЗМІ дізнались про вагітність Граймс у січні 2020 року. Майбутня матір не приховувала, що чекає на дитину від знаменитого мільярдера Ілона Маска. А от сам Маск підтвердив інформацію про поповнення тільки за кілька днів до пологів. У мережі він написав: «Дитина народиться у понеділок». І так і сталось – пологи Граймс відбулись 4 травня в Лос-Анджелесі.

Роман Ілона Маска із співачкою Граймс триває 2 роки. Маск вже був тричі одружений. І це вже його шоста дитина.