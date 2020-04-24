Федір Лапій, імунолог

Федір Лапій – один з тих, що живе в новинах та з новинами про коронавірус у режимі нон-стоп. Він відстежує чи не кожну західну публікацію та уважно досліджує перебіг хвороб, про які йдеться у медіа.

Досвідчений імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика – обов’язковий учасник розмови про шляхи боротьби з епідемією. Бо імунітет, власне, перший “суб’єкт”, який починає чинити опір незвіданій хворобі. І саме від імунітету залежить те, як ми пройдемо цю пандемію.

УСПІХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ МОЖЕ СТАТИ ПЕРЕШКОДОЮ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ. ЛЮДИ НЕ ПОБАЧАТЬ НАВКОЛО СЕБЕ СМЕРТЕЙ

- Федоре Івановичу, з цього я завжди розпочинаю розмову із лікарями. Як ви оцінюєте темпи поширення в Україні вірусу і хвороби? Ми справляємося? Як оцінюєте медичну, політичну та суспільну відповіді на неї?

- Звісно, порівнюючи ситуацію в Італії або в інших європейських країнах, та навіть порівнюючи ситуацію в РФ чи в Білорусі, то ми справляємося, бо ситуація краща.

Чия це заслуга, суспільства, влади чи медицини? Кожен зі згаданих учасників робить свій внесок у подолання хвороби. Влада вчасно запровадила карантин, і ці заходи дають свій ефект. Оскільки вірус передається від людини до людини, і в даному випадку джерелом інфекції є людина, то розмежування дозволяє попередити передачу та поширення збудника. І такі рішення приймаються на рівні влади.

Якщо говорити про суспільство, то багато українців поставилися до цього із розумінням, але, читаючи соцмережі, у тому числі й вислови деяких своїх колег, медичних працівників щодо “надуманості” заходів чи пак – самої пандемії, не можу не відчувати тривогу. Бо одна справа, коли так кажуть пересічні українці, інша справа, коли це говорять медичні працівники. В останньому випадку це свідчення, що їм бракує професійних знань.

Ми бачимо, що є певні верстви населення, які нехтують запобіжними заходами, і саме через це успішність карантинних заходів може стати й основною перешкодою для оцінки їхньої ефективності. Люди не побачать навколо себе великої кількості хворих, великої кількості смертей, як бачать їх в інших країнах. І таке відносно спокійне становище використовуватимуть як аргумент для власної недовіри як для карантину, так і щодо існування пандемії.

А в майбутньому це може призвести до фатальних наслідків. Бо недовіра буде призводити до нехтування елементарними заходами попередження коронавірусної інфекції, починаючи від миття рук і закінчуючи носіннями масок. А якщо такі настрої підкріплюватися відповідною риторикою політиків, то можемо мати печальні наслідки.

Я схильний вважати, що медицина справляється. Бо наразі залучено всього 10% апаратів ШВЛ

Тож якщо відповідати на запитання, чи справляється влада, то – швидше так, аніж ні. Якщо говорити, чи справляється суспільство, то більше так, аніж ні. Якщо говорити про медицину... Я схильний вважати, що медицина справляється. Ми орієнтуємося в цій оцінці, на ту кількість хворих, яку могли мати (а не маємо) і по зайнятості апаратів штучної вентиляції легенів. За офіційними даними, зайнято близько 9-10 відсотків апаратів ШВЛ, які було призначені для хворих з COVID19. Це наше спільне досягнення.

- Запитання про колективний імунітет. Є різні думки щодо строків його формування, від року до двох, дехто каже, що його взагалі в даному випадку може не бути. Ваш коментар.

- На сьогодні нема підстав стверджувати, що імунітет не формується. Ці спостереження, які велися і за першим SARS-ом, і за SARS-CоV-2, дають підстави стверджувати, що імунна відповідь існує. Але зараз мало часу, щоб робити висновки щодо SARS-CоV-2 та його подальших мутацій.

Утім існуючі дані щодо мутацій вірусу не дають підстав говорити про нетривалий імунітет. Імунітет формується. Були повідомлення про реінфікування, але вони піддаються критиці, бо виявляють певні методологічні помилки в організації досліджень. Тож є певні сумніви у достовірності цих даних.

Якщо говорити про час, протягом якого формується імунітет, то це залежить від того, яку тактику обере країна і наскільки буде попереджене поширення вірусу.

Тактика окремих країн, які не вводили суворий карантин, виявилася помилковою

Якщо порівнювати тактики інших країн, то давайте згадаємо, наприклад, Британію та Нідерланди. Вони обмежили пересування та запровадили суворі карантинні заходи до людей похилого віку, але не зачиняли кафе, ресторани, громадські місця дозвілля. Вони сприяли, щоб молодь спілкувалася і щоб був сформований колективний імунітет.

Але ця тактика виявилася помилковою, і прем’єр-міністр приніс свої вибачення за таке рішення. Бо різко зросли й кількість хворих, і кількість госпіталізованих.

І знову ж таки: в Україні люблять спекулювати на темі Швеції. Але не треба забувати, що шведи самі по собі законослухняні й мають високу громадянську відповідальність і перед собою, й перед іншими людьми. Крім того, шведи виконують всі рекомендації уряду і проживають досить ізольовано, тримають дистанцію навіть поза умов пандемії. Більшість домогосподарств Швеції – це домогосподарство однієї особи. Але днями я спілкувався зі своєї колегою з Швеції, вона каже, що громадські місця, кафе та ресторани зачинені для відвідувачів, кількість хворих зростає, й офіційна статистика дає і приріст летальних випадків. Тобто не факт, що уряд Швеції не переглядатиме підходів до карантину, бо приріст 10% за добу – це багато.

Формування колективного імунітету може зайняти і два, і три роки

Варто зауважити, що колективний імунітет формуватиметься від того, наскільки контрольованою буде ситуація. І якщо припинити будь-які заходи, то хворі з’являтимуться швидко, звичайно це сприятиме формуванню колективного імунітету, але при цьому буде непосильне навантаження на систему медичної допомоги.

Задача карантинних заходів – розтягнути кількість хворих у часі, щоб мати помірне навантаження на медичну систему. І за таких карантинних заходів час формування колективного імунітету може зайняти і два, й три роки.