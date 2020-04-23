23 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні весняного Терентія; чим займаються жаби, кого настав час садити і що приніс нам новий місяць у Тільці.

В Ісландії сьогодні святкують Перший день літа (саме так називається свято), а в Іспанії – День святого Георгія, або День закоханих. Щоправда, каверзний коронавірус вніс певні корективи в життя цілого світу, тож і зі святкуваннями нині не все так просто…

А в нас сьогодні згадують святого мученика Терентія, що жив і постраждав разом із своїми друзями у ІІІ столітті за правління імператора Декія. В народі мученика Терентія називали дуже по-панібратськи – Терешкою. Вважалося, що до цього часу мають стужавіти всі дороги, відтак закінчитися найбільше бездоріжжя. Також існувала ще одна прикмета: коли від Руфи (21 квітня) впродовж трьох днів не буде дощу, то не тільки літо буде дуже посушливе, але й увесь рік. Згадують і жаб: якщо вони вперше закумкали на Терентія – можна садити кукурудзу. Коли ж вони не квапляться розпочинати свої «концерти» – ще повернеться холод.

Не забуваймо, що триває Світла седмиця, тож у цей період вважалося за великий гріх сваритися, лаятися, робити щось погане. Настрій мав бути піднесений і святковий, слова – добрими, а око – світлим, не завидущим.

Іменинники сьогодні, Терентій, Максим, Олександр, Федір, Дмитро.

Новий Місяць у Тільці, 29, 30, 1 місячні дні. Природній супутник Землі оновиться о 5:25 за київським часом. Зазвичай молодик у Тільці обіцяє нам спокій, але тільки не цього разу. Чому? Тому що на ситуацію суттєво впливає Уран, який буквально все перевертає з ніг на голову, роблячи ясне туманним, зрозуміле – заплутаним, а очевидне – неймовірним. Вчора і сьогодні більшість із нас, особливо на побутовому рівні, відчують глибину чергової кризи, яка починається з третьої декади квітня й триватиме до середини травня. Оскільки Тілець «відповідає» за наше благополуччя, то саме в царині ресурсів, фінансів, всього, що стосується умов стабільності варто очікувати змін.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – -2,9, а найтеплішим у 1950 – +29,1.