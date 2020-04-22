22 квітня: народний календар і астровісник

Нині мінливого Євпсихія; чи очікувати останніх заморозків, та до чого готуватися перед прийдешнім молодиком.

Сьогодні мученика Євпсихія, який мешкав у Кесарії Каппадокійській за часів Василія Великого та імператора Юліана Відступника й зажив слави тим, що досить активно протистояв владі, зруйнувавши головний язичницький храм міста, присвячений богині Фортуні. За це імператор жорстоко покарав не тільки самого Євпсихія, але й усе місто: половину мешканців було вбито, інших заслано, частину, зокрема й чимало священнослужителів – забрали на військову службу. Тих хто залишилися, обклали непосильною даниною й примусили відбудовувати зруйнований храм. У міста забрали навіть назву – Кесарія (Царственна), повернувши стару – Маза. Юліан Відступник хотів вщент зруйнувати місто, але конфліктну ситуацію вдалося трохи залагодити архієпископу міста Василію Великому. Юліан пішов війною на Персію і загинув, а кесарійці на місці погребіння святого мученика Євпсихія згодом побудували красивий храм.

На Євпсихія зазвичай була мінлива погода, до того ж, це був час останніх весняних заморозків. Придивлялися до граків і галок: якщо галки сідають на верхів’я дерев – до тепла, а всередину шиються – на мороз. Якщо граки групами, покрикуючи, метушаться над гніздами – то сядуть, то знову злетять – погода переміниться.

З іменинами вітайте Вадима і Антонія.

29 місячний день. Вельми напружений період в емоційному плані, адже ми впритул наблизилися до нового місяця. Щось добігає завершення: певні стосунки, якась ситуація, адже молодик – це завжди зміни. Гарні чи погані – то вже інше питання. Нині настала також гарна нагода завершити щось суттєве і від чогось остаточно відмовитись, поставити крапку. Особливо в тому, що обтяжувало, втратило будь-яку значущість чи сенс. Варто мати на увазі, що всі розірвані в цей період контракти, домовленості та взаємини матимуть незворотній і остаточний характер. Вони ніколи вже не поновляться. Готуйтеся до пошуку адекватних і швидких рішень за надзвичайних обставин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – -2,3, а найтеплішим у 1950 - +29,0.