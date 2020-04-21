21 квітня: народний календар і астровісник

Федул-вітродув дує та дме, а тепло несе, куди сяде метелик і готуємося до молодика в Тільці.

Сьогодні вівторок Світлої седмиці. Третій Великодній день вважався днем господарів. Ґазди ходили один до одного в гості, це були такі собі чоловічі посиденьки. А ще селяни в цей день родинами ходили в поле «провідувати» озимі посіви (такий собі пікнік у польових умовах). Ниву вітали так само, як і живу людину: «Христос воскрес!», сідали обабіч дороги, їли свячене й закопували у землю крашанку, «щоб добре земля вродила». Окремою компанією збиралися літні жінки й окремо – молодь. Як другого, так і третього великодневого дня дівчата водили хороводи – танцювали, співали пісень, влаштовували гойдалки та інші забави. Якщо в понеділок обливали водою переважно хлопці, то у вівторок це робили дівчата.

Цього дня Церква вшановує пам’ять мученика Феодула, якого в народі називали Федулом-вітродувом. «Прийшов Федул, губи надув», казали селяни. З цього дня починали дути теплі весняні вітри. На Федула з’являлася кропивниця, тому уважно спостерігали: якщо метелик сідав на вулик – буде медовий рік.

Іменинники сьогодні Сергій, Іван Родіон.

28 місячний день, Місяць продовжує насолоджуватись у товаристві Овна. Хоча іноді й бувають конфлікти. За два дні – молодик у Тільці. Тілець – це праця, заробіток, фінанси, все, що пов’язане з матеріальним. Не забуваємо також і про те, що нині Венера в петлі, що означає тримісячну перебудову і трансформацію всього, що стосується матеріального і нематеріального благополуччя, цінностей і ресурсів. Тобто, ми перебуватимемо у фазі потужної перебудови. Вже наприкінці травня бачитимемо певні обриси нового материка змін реальностей. Часом зміни матимуть несподіваний, парадоксальний характер.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1893 році – -3,9, а найтеплішим у 1950 – +27,9.