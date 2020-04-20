20 квітня: народний календар і астровісник

Світла седмиця – всім тижням року цариця! Хто кому даруватиме писанки і чи є межа домашній релаксації.

Другий день великодніх свят називався Волочильним, Обливальним, Поливальним, або Водяним понеділком. На другий день Пасхи українці провідувати одне одного: годилося обійти й привітати сусідів, кумів, сватів, дядьків, тіток, хрещених, бабів-повитух, далеких родичів, приятелів тощо. При зустрічі христосувалися, обіймалися, цілувалися, обмінювалися писанками або крашанками, зичили всіляких гараздів. Цей давній звичай був дуже позитивним і мав на меті згуртування громади, більш тісну соціалізацію. Варто зауважити, що починаючи десь з ХVІІІ століття офіційній церкві (а то була московська церква) давній український звичай не дуже подобався, але нічого вдіяти вона не могла, тож мусила терпіти великодні походеньки українців. До другого звичаю — поливання водою, коріння якого сягали ще язичництва – вона ставилася вкрай негативно, називаючи подібні обряди «бісівськими ігрищами» і «поганськими звичаями» й видавала спеціальні циркуляри, які мали на меті заборонити понеділкові обливання. Щоправда, як не забороняли, а звичай все одно існував. Подібні дії вважалися очисними, так само як і на Водохреща, Чистий четвер, чи на Купала. Коли рано-вранці до криниць чи до річки приходили дівчата, на них вже чатували парубки й обливали водою. Деінде так вчиняли на вулиці або ж у хаті, і це вважалося природною витівкою. З цим обрядом, особливо в західних областях України, пов’язана ще одна дія: дівчина, яку хлопець облив водою, мала подарувати йому писанку.

З іменинами вітайте Георгія, Данила, Килину й Анастасію.

27 місячний день. Ледве Сонце залишило Овна, як туди подався Місяць. Символ дня – жезл. Зазвичай жезл був приналежністю богів і божих провісників і майже в усіх культурах світу означав пропорційність, відповідність матеріального духовному, гармонійність тіла і духу. Забудьте сьогодні про матеріальне. Пізнавайте світ і себе. Рекомендується медитувати, адже цієї місячної доби можливе інтуїтивне прозріння. Намагайтеся підтримувати легкий і розслаблений стан. Не варто починати нові справи, вживати алкоголь, слухати агресивну музику. Камінь дня – ліловий аметист – найдорожчий різновид кварцу, камінь гармонії та відпочинку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1987 році – 2,1, а найтеплішим у 1943 - +28,5.