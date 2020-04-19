19 квітня: народний календар і астровісник

Нині Великдень; б’ємося навбитки крашанками, нікуди не висовуваймося з дому і відпочиваймо!

Сьогодні Світле Христове Воскресіння – Великдень – найшанованіше і найурочистіше свято. Звісно, головною новиною було Воскресіння Христа: «Христос воскрес!» - «Воістину воскрес!», - казали у відповідь. Так годилося вітатися 40 днів, аж до свята Вознесіння Христового. Кожен українець – і заможний, і бідний мав побувати на Великодній всеношній, яка розпочиналася у ніч з суботи на неділю. Святково вбрані українці брали великодні кошики й рушали до церкви. Варто зауважити, що вміст кошиків різнився, й залежав від статків вірянина. Найпершими поверталися зі всеношної дівчата. «Як за нами люде йдуть додому, - казали вони одна одній, - так би за нами й свати йшли!» Прийшовши з церкви – розговлялися. Починали зі шматочка паски, потім наставала черга крашанок. Шматочок паски треба було посипати свяченою сіллю й пригостити худобу. Свяченої паски не давали лише котові і псові, «бо то великий гріх» (хоч дехто вважав, що тварина, котра посмакує нею, не хворітиме сказом навіть тоді, коли її покусає хвора тварина). Кришки, які залишалися від паски, кидали в піч, «щоб миші не поїли і не перетворилися в кажанів, бо будуть літати над тими, хто їх розгубив». Особливою втіхою й забавкою для дітей була гра навбитки: хто кого поб’є, чия крашанка переможе. Козаки на Великдень завжди стріляли – «добивали чортів». Вважалося, що на Пасху нечиста сила ледве ноги тягає. Старі люди ж завжди тішилися: «Дай Боже, і на той рік дочекатися світлого Христового Воскресіння у щасті та здоров’ї!» Загалом Великдень – родинне свято, а тому в гості цього дня майже не ходили.

З іменинами вітайте Григорія, Івана і Ярему.

26 місячний день, Місяць у Рибах. Там нічному світилу досить комфортно, до того ж поряд, під боком, перебуває загадковий Нептун, що теж дуже позитивно впливає на Місяць. Щоправда, є й невеличкий мінус – Нептун відбирає в нас енергію. Так само, як і Місяць. Але роблять вони це не брутально, а тишком-нишком, майже непомітно. На нас вони можуть наслати лінь і цілковите розслаблення, а також осіб, що захочуть поскаржитись і понарікати на життя. Уникайте подібного спілкування! А ще сьогодні Сонце останній день знаходиться в Овні. Закінчився основний імпульсивний потік подій, настає інший період, не менш важливий, але суттєво інший.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році – -4,7, а найтеплішим у 1920 – +25,1.