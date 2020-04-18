18 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Велика субота; допікаємо те, що не допекли, дофарбовуємо, що не дофарбували і шукаємо світле у найтемнішому.

Нині Велика Субота – останній день Страсної седмиці перед Світлим Христовим Воскресінням. Це особливий день – день великої «білої» тиші і великого спокою. Для вірян це водночас скорботний і радісний день. Христос у гробі, ще не настало Воскресіння, але все одно відчувається тиха й ні з чим незрівнянна передпасхальна радість. Церква згадує сьогодні тілесне погребіння Христа та Його сходження до Пекла. За повір’ям, душі найстрашніших злочинців і грішників цього дня мають змогу перепочити від пекельних мук.

Для наших пращурів Велика субота була останнім днем приготувань перед зустріччю Великодня. Цього дня фарбували яйця. Червоний колір був найулюбленішим, «бо нагадував кров Спасителя». У Велику суботу пеклися «чорні» паски, себто паляниці, які призначалися «матері святій землі». Іноді ж, пекли і звичайні (жовті) паски – якщо чомусь не вдалися четвергові. Після обіду ладнали кошика, в який складали все, що годилося освятити в церкві до Великодня, а ввечері святково вбиралися і йшли на всеношну. Лише малі діти та важко хворі залишалися вдома спати. Ця ніч була особливою, святою, тому кожному вірянину бажано було провести її у храмі, аби опівночі, на вигук священика: «Христос воскрес!», - радісно відповісти з громадою: «Воістину воскрес!» В нинішні часи, зважаючи на вселенський карантин, варто доєднатися до телетрансляцій світлої Всеношної.

Іменинники сьогодні Семен, Іван, Марк, Платон, Олексій.

25 місячний день. Місяць знаходитиметься у Рибах, а це дещо підсилюватиме сентиментальність. Хтось навіть і заплаче, але тихими, цілющими, не істеричними сльозами. Попри те, що тиждень був важкий, все ж, в емоційному плані нинішній день доволі спокійний. Корисно наснажуватися чимось позитивним і світлим, тим, що нас заспокоює. Позитивні новини і враження сьогодні набуватимуть лікувального ефекту. Витрачати сьогодні і завтра варто менше ніж зазвичай. Для релаксації ідеальними будуть водні процедури. Зустріньмо свято в гарному, світлому настрої!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1895 році – -4,7, а найтеплішим у 1920 – +25,1.