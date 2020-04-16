16 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Чистий Четвер; печемо паски, миємося майже до нестями і креслимо навколо себе коло.

Цього дня Церква згадує Таємну вечерю Ісуса Христа з 12-ма учнями, на якій Ісус встановив таїнство Євхаристії (Святого Причастя) та омив учням ноги. Потім він молився до кривавого поту у Гефсиманії (натомість найближчі учні дрімали), а вже майже вночі Його поцілунком видав Юда і озброєні солдати схопили Спасителя.

Ввечері у церквах здійснюється утреня Великої П’ятниці з читанням 12-ти Євангелій Святих Страстей Господніх.

Наші пращури особливо шанували Великий, або як його ще називали, Чистий четвер. Останні дні напередодні Великодня люди вважали жалобливими, «бо Ісус Христос покутував за наші гріхи». Богомільні люди намагалися голосно не розмовляти, не сміятися, нікому не суперечити, а деякі навіть не вживали їжі, даючи напередодні сувору обітницю, «щоб Бог допоміг позбавитися гріхів та хвороб». У Чистий четвер випікали паски. В Україні виготовлялося до сорока різних сортів пасок. Саджаючи паску на черінь, господиня примовляла: «Свята пасочко, будь велична і красна, як сонце. Хай усі (перераховувалися родичі й члени родини), коли живі, будуть здорові. Щоб діти так швидко й красно росли, як ростеш ти. Світи нам, паско, як світить сонце ясне, щоб хліб на ниві був такий багатий, величний, як ти велична…» Було за обов’язок на Чистий четвер купати дітей, бо в цей день, начебто, ворони носять своїх пташенят до річки і миють, «а тому й живуть ті птахи сотні літ». Годилося очиститися цього дня водою і хворим людям. При цьому виливали обмивки на перехрестя доріг, «щоб там усе лихо зосталося». Роблячи це, приказували: «Господи! Ісусе Христе! Перехресна дорого! Дай, Боже, здоров’я в ручки, в ніжки і на живіт трішки!» Тому забобонні селяни остерігалися вдосвіта виходити на дорогу, «щоб чужа хвороба не причепилася». Дівчата з Покуття в Чистий четвер «заворожували собі красу». На світанку вони йшли до річки чи до озера і, дочекавшись сходу сонця, роздягалися, розпускали волосся й мерщій стрибали у воду, примовляючи: «Водане, на тобі русу косу, дай мені дівочу красу!»

Іменинник сьогодні Микита.

23 місячний день. Місяць продовжує перебувати у Водолії. Той, хто здолав учорашні перешкоди – сьогодні може насолодитися непоганим результатом. Таланитиме «повітряним» і «вогняним» знакам. В енергетичному плані період не дуже легкий, пов’язаний із примусом, несвободою. Отже, налаштовуйте свої духовні радари на високі частоти, або окресліть, як той Хома Брут, навколо себе коло, але зауважте – воно йому, бідоласі, не допомогло… Женіть страхи й тривоги подалі, оминайте все лихе й недобре, уникайте сумнівне. Енергетичний центр – хребет, тому добре робити всілякі вправи, розвиваючи його гнучкість і рухливість. Продуктивних задоволень!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році – -3,9, а найтеплішим у 1972 – +26,8.