14 квітня: народний календар і астровісник

Сьогодні Страсний вівторок; що віддати кесарю, чи очікувати опадів, а також що готує нам космічна погода.

Сьогодні Великий, або Страсний вівторок. Цього дня Церква згадує викриття Ісусом фарисеїв і книжників, а також притчі, які Він промовляв у Єрусалимському храмі: про данину кесарю, про воскресіння мертвих, Страшний суд і кінець світу, а також про десять дів і про таланти. Первосвященники всіляко спокушали Ісуса, задаючи провокаційні запитання, хотіли арештувати Його, але боялися народу, який сприймав Ісуса за пророка. Однією з таких провокацій було запитання про те, чи можна давати податок кесарю. Каверза крилася в тому, що якби Ісус відповів, що можна, то цим би Він прямо визнав римську окупацію, чим обурив би простих юдеїв, а якби сказав «ні», то це слугувало б приводом донести на Нього римлянам: мовляв, цей чоловік підбурює до повстання. Але Ісус відповів просто: спочатку Він попросив принести римський динарій з викарбуваним на ньому зображенням кесаря (імператора), а потім порадив віддавати цю монету тому, кому вона належить – тобто, кесарю. Смисл фрази «Кесарю – кесареве, а Богу – Боже» полягає в цілковитій окремішності світської влади і віри. Ще однією з головних настанов цього дня, його рефреном, є слова Ісуса про те, що кожен має не піддаватися духовному сну, пильнувати, адже не знає, коли прийде Господь.

В Україні другого дня Страсної седмиці жіноцтво прало і прасувало білизну, готувало святковий одяг. Чоловіки тим часом заготовляли дрова для випікання пасок. Ранковий туман цього дня віщуватиме ясну погоду, а сині хмари – тепло й опади.

Іменинники сьогодні Єфим, Пахом, Макар.

21 місячний день, Місяць у Козерозі. Обережність і емоційна стриманість – саме те, що необхідно нам і сьогодні, і завтра в усьому, що б ми не робили. Не витрачайте енергію на сварки, банальне з’ясовування стосунків, «розборки» і навіть на звичайні дискусії. Слова мають бути обдуманими. Самостійність та індивідуалізм вітаються. Намагайтеся робити те, що вмієте і можете, що не потребує колективного узгодження. Коли ж щось не клеїться – значить не за те взялися, або робите те, що не потрібно. Надвечір може погіршитися самопочуття, особливо в людей, які мають хронічні захворювання, адже найближчим часом «космічна погода» зазнає кардинальних змін. Яких? Дізнаєтесь завтра.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році – -3,9, а найтеплішим у 1972 - +25,4.