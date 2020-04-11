Ситуація з коронавірусом змушує українців думати про нього мало не цілодобово. Підраховувати, скільки нових тестів привезли до України спонсори, шукати у себе симптоми і панікувати. Насправді ж важливо налагодити контакт з лікарем, якому ви довіряєте, який буде з вами на зв'язку, запастися приладом або мобільним додатком для вимірювання рівня кисню у крові і не бігати по лікарнях, якщо у вас немає дійсно серйозних, загрозливих для життя симптомів, – каже Катерина Булавінова, інфекціоністка, медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

ЛІКУЮТЬ НЕ ТЕСТИ, А КИСЕНЬ

- Катерино, у соцмережах час від часу спливають історії про те, як когось з коронавірусом невдало лікували, відмовилися тестувати, госпіталізувати. У нас справді так погано лікують?

Важливо розуміти і лікарям, і пацієнтам, що оцінювати стан хворого слід за рівнем кисню у крові – сатурацією

- Найголовніше у лікуванні пацієнта, в якого ускладнення від COVID-19 – запалення легенів – це кисень. Все побудовано на кисні, що досить незвично, бо люди звикли пити «чарівні» таблетки, зілля, псевдопротивірусні засоби.

Але важливо розуміти і лікарям, і пацієнтам, що оцінювати стан хворого слід за рівнем кисню у крові – сатурацією. Припустимо, пацієнт повідомив, що він з групи ризику, кашляє і з температурою.

У основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить

Перша дія – потрібно заміряти насичення киснем крові та переконатися, що воно не почало падати і пацієнт у безпеці. У основної маси пацієнтів з COVID-19 хвороба проходить як звичайна вірусна інфекція: кашель, температура, іноді нежить. Окрім парацетамолу для зниження температури і якихось ситуативних препаратів, на кшталт крапель для носа або засобів для полоскання горла, справді нічого не треба.

Але оскільки люди з COVID-19 вмирають від запалення легенів, важливо не прогавити момент, коли людині вже потрібна киснева підтримка. Я зараз не про вентиляцію легенів – вона потрібна у важких випадках. Це також і кисень, який можна отримати через маску і назальні канюлі, приміром, від кисневого концентратора або через центральне підведення кисню у відділенні.

Саме тому стільки зусиль докладає держава, волонтери, донори, бізнесмени, головлікарі, щоб забезпечити лікарні киснем. Я вважає це найголовнішим, але розуміння ситуації не вистачає лікарям і пацієнтам.

Пацієнти надто сфокусовані на тому, щоб зробити собі тести (хоча вони не мають до лікування жодного відношення), але зовсім не дбають про кисень. Тим часом пульсоксиметри досі вільно продаються, хоча спочатку їх розкуповували дуже активно. Це такий прилад, що вішається на палець і вимірює рівень насичення крові киснем. До речі, є додаток для айфонів, з допомогою якого теж можна його вимірювати, достатньо завантажити.

- А чому ж тоді не вистачає лікарень для ефективної роботи? Враження таке, що усе необхідне вже закупили.

- Як на мене, вважати, що якщо ми закупили ШВЛ, це означає, що ми готові, – не зовсім коректно. Дуже важливо, щоб у лікарні, яка приймає багато пацієнтів з пневмонією від COVID-19, була центральна подача кисню з точками доступу у відділеннях. А ще хороші антибіотики обов'язково знадобляться тим, хто перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Але взагалі, готовність медичної системи для мене – це те, як навчені люди. Якщо ви головлікар первинки – у місті або в районі, мені б хотілося, щоб ви точно знали, як саме ваші лікарі відповідають на дзвінки пацієнтів і що в яких випадках рекомендують. Що відбувається, якщо телефонують на «швидку» або приходять до лікарні. Так сказати, по шляху проходження пацієнта усі мають бути підготовлені, чи то візит, чи телефонна консультація, роль якої, як ви знаєте, є зараз дуже високою. В умовах пандемії треба максимально обмежити візити лікарів додому. Тобто готовність – це готовність надати таку консультацію телефоном, яка задовольнить потреби пацієнта і він отримає відповіді на усі свої запитання, вчасно зрозуміти, що з ним щось не так і організувати грамотну госпіталізацію.