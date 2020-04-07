Антоніна Хижняк, актриса, виконавиця ролі у «Спіймати Кайдаша»

Серіал «Спіймати Кайдаша», який на початку березня вийшов на телеекрани, вже назвали відкриттям цієї весни – занадто ефектною видалася сучасна інтерпретація знайомого зі школи твору! Колоритні герої, живі діалоги, реалістичні краєвиди, дотепні жарти й зовсім трішечки політики, майстерно заміксовані Наталкою Ворожбит у цікавому сюжеті – і ось вам – дехто зі смаком проковтнув усі дванадцять серій за одну ніч. Дивлячись на кожного з акторів, так і хотілося сказати: «О, а це ж ніби Ірка з паралельного класу, а це – тьотя Галя з продмагу, а це – сусід, не пам’ятаю як його звати». Бо вони своїх героїв не грали, а проживали. Тому в осучасненій версії «Кайдашевої сім’ї» не було жодної штучності, натуги чи пафосу. Люди, як люди. І, здебільшого, хороші. Справжнім відкриттям для всіх стала молода актриса Антоніна Хижняк, яка зіграла норовливу Мотрю Кайдаш. Це її перша велика роль, хоча в кіно вона з 2011 року – її голосом українською мовою говорять понад 200 головних героїв дубльованих фільмів – від Лари Крофт до Пушинки з «Кролика Петрика»! НЕ РОЗУМІЮ, ЧОМУ РАНІШЕ НІХТО НЕ ЗАМИСЛЮВАВСЯ ЗРОБИТИ ОСУЧАСНЕННЯ ЦІЄЇ ПОВІСТІ - Антоніно, я почну з банального. Де досі ховалася така актриса, яка буквально закохала в себе глядачів своєю харизмою? Чому раніше ми про вас не чули? - Ну, знаєте, я не ховалася (сміється), я знімалася в якихось незначних епізодах, і в абсолютно не своїх ролях. Мені здається, це було саме через брак такого справжнього матеріалу, як пише, наприклад, Наталка Ворожбит. Це щасливий збіг, що був написаний, знятий, змонтований і, нарешті, показаний в ефірі серіал! Бо ж багато таких класних матеріалів залишається, на жаль, на полицях. Я шалено тішуся, тому що десять років мучилася, мені такого «м’яса» не вистачало. От такої справжньої акторської роботи, коли ти занурюєшся в матеріал, працюєш з режисером, драматургом, коли ти справді копаєш. Не просто виходиш на майданчик, де всі до цього відносяться як до халтури, тому що розуміють, якою лівою п’яткою написані ці сценарії. Тому, я не ховалася, я хотіла працювати, відправляла свої резюме, листи, плюсики ставила. - Тобто, це ваша перша серйозна роль? - Так. І перша головна роль. Бо до цього були малесенькі епізодики. - А мені цікаво, було якесь здивування, коли вас запрошують у серіал за «Кайдашевою сім’єю». Не було такої реакції: – Ой, ну, що там ще можна зняти? - Це для мене було цілковите здивування, але я неймовірно зраділа, бо мені цей матеріал дуже близький! Я взагалі не розумію, чому раніше ніхто не замислювався зробити осучаснення і переосмислення цієї повісті. Здебільшого до класичної української літератури ставляться, як до чогось, що вже було давно і майже неправда. А тут зіграло саме те, що твір, якому умовно 150 «лєт в обєд», так вистрілив у 21-му сторіччі. Змінюються декорації, з’являються автомобілі, «ракети бороздять космічний простір», а сутність людей, їхня ментальність залишаються такими ж. Я вважаю драматургиню просто генієм, тому що вона змогла так все переписати і провести паралелі, які глядачі «просікають» просто на раз. І це люди з усієї України! Бо хоч як би у нас відрізнялася мова: суржик, діалект, чи говірка в кожному регіоні, але всі пишуть: – О, моя бабуся так говорила, чи мама. Це щось інтернаціональне, навіть, міжчасове й міжпросторове – такий зв’язок з нашими класиками, які описували українців того часу. Мене справді здивувало і порадувало, що у нас відбулася спроба осучаснення класики, але ще більше мене здивувало те, що мені довірили, навіть не те, що зіграти, а спробувати на кастингу роль Мотрі! Зазвичай мене беруть на когось типу Мелашки, на якусь «плакатєльну» подружку головної героїні – одна-дві сценки, не встигаєш навіть розкритися. Але я розумію, що зупинятися не варто, особливо – ставати актрисою однієї ролі не хочеться. Проте вона назавжди в моєму серці, вона залишиться чимось рідненьким, теплим і сімейним.

У МЕНЕ В СІМ’Ї НЕМАЄ ЛЮДЕЙ ТВОРЧИХ ПРОФЕСІЙ, НЕ ЗНАЮ, ЗВІДКИ У МЕНЕ ТАКА ТЯГА - А є конкретна роль, яку хотілося б зіграти? Або хоча б у якому амплуа: жінка-вамп чи навпаки – романтична героїня? - Чесно, я про це не думала. Зараз знімаюся в іншому серіалі, в абсолютно інакшому амплуа – це детективна історія, де я граю експертку по балістиці. Взагалі, хотіла б спробувати різні жанри, можливо, якась спортивна драма, тому що спорт – велика частина мого життя. - О, а це цікаво! А який саме вид спорту посідає важливе місце у вашому житті? - Я займалася в дитячій цирковій студії – акробатика, повітряна гімнастика і всіляке інше. Тому мені з дитинства близька тема, коли в тебе щось не виходить, а ти це переборюєш, працюєш над собою, ідеш через «не хочу», бо треба. Я від цього всього кайфувала, але бували й зриви, й «псіхи». Тому що коли всі йшли на шкільні дискотеки, я йшла вдосконалювати якісь свої навички: танці, музика, співи, циркова студія. Мені близьке відчуття спортсменів, коли здається, що ти вже на межі, але переборюєш себе і до якогось етапу доходиш. Хотілося б у чомусь такому зіграти. Я дуже чекаю на вихід фільму «Пульс» – це спортивна драма режисера Сергія Чеботаренка, заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки Оксани Ботурчук, яку зіграла чудова актриса Наталя Бабенко. І я просто зрозуміла, що такого жанру в нас майже немає! А це надзвичайно цікавий погляд на те, як і чим живуть спортсмени, з чим вони стикаються. Професійний спорт дуже жорсткий. І в 35 років може бути таке, що ти залишишся без нічого, і без свого здоров’я в тому числі. Це тяжка доля, але я захоплююся людьми, які йдуть до останнього і вбачають у цьому сенс.

- Тепер треба дочекатися сценарію на цю тему! Цікаво, а як ваші батьки сприйняли рішення доньки «піти в актриси», адже я так розумію, ви перша з родини в цій професії? Коли читала сценарій, у мене просто волосся дибки ставало, стільки там всіляких фраз «списано» з моєї сім’ї! - Так. У мене в сім’ї немає людей творчих професій – ні співаків, ні музикантів, ні акторів тим паче! Дід у молодості на акордеоні щось там грав, підбирав на слух (сміється). Той акордеон досі у нього стоїть у хаті на Донеччині, де він зараз живе, де вся татова рідня. Не знаю, звідки у мене взялася така тяга, але завдячуючи, що маю рідню в селі, я набралася висловів та інтонацій, які потім підсвідомо використала в Кайдашеві. Коли читала сценарій, у мене просто волосся дибки ставало, стільки там всіляких фраз «списано» з моєї сім’ї! Коли придане мама мені збирає, я кажу: «Такі чашки маленькі, що з них пити?». А вона: «Доцю, з них треба не пити, їх треба поставити в сервант і дивитися». Я так сміялася! А ці килими? Коли вона мені в серіалі говорить: «Це ж ГДР, доцю, це класика». Оця «класика» відносно «коврів» – це просто вислів з мого дитинства! У СЦЕНАРІЇ МОТРЯ РЕАЛЬНО ТАКИ СТЕРВИСЬКО БУЛА! ЦЕ МОЇ ОСОБИСТІ ВРАЖЕННЯ - Тоді ближче підбираємося до серіалу. Ви ж пам’ятаєте повість «Кайдашева сім’я» зі школи? Мене подібні люди напружують у житті, я не дуже люблю таких Мотрь - Звісно! - Я теж. І в ній я сприймала головною героїнею стару Кайдашиху, а в серіалі ви перетягнули увагу на свою Мотрю! - Наташа (Ворожбит – ред.) каже, що там немає головних героїв. Я з нею погоджуюся, тому що все грає в ансамблі й «стріляє» на контрасті! Не було б Кайдашихи чи Мелашки – ну, що Мотря? Звичайне склочне стерво, а на цьому контрасті все новими відтінками заграло. Хоча, звісно приємно, що мене всі так виокремлюють з ансамблю.

- А чому ви говорите, що вона стерво? Як на мене, все в ній урівноважувалося – тут нагрубіянила, а тут посміхнулася, задумалась, тут у неї сльозинка. Мені вона імпонувала впродовж усього серіалу. Мені в дитинстві навіть не вистачало деяких рис Мотрі: постояти за себе, різко відповісти, сказати, що думаю, не боячись нікого - Я вам зараз розкрию секрет. Багато чого зі сценарію не ввійшло до остаточного варіанту серіалу, тому що хронометраж – дуже жорстка штука! Певних шматочків сцен і деяких сцен взагалі немає. Але я скажу вам, що в сценарії вона таки реально стервисько була! (сміється). Це мої особисті враження після прочитання сценарію. Мене такі люди напружують у житті, я не дуже люблю подібних Мотрь. Я сама не конфліктна, тому як починають оце каламутить... Я за те, щоб бути толерантним, терплячим, вміти тримати язика за зубами, не бризкати ядом на людей. - Тобто ви грали абсолютно свою протилежність? На ролі Мотрі я всіх своїх демонів вигуляла і знову в ящик Пандори їх замкнула - Це як зустріти себе в паралельній реальності. Можливо, десь там внутрішні зачіпки завжди в мені й сиділи, а тут – на цій ролі – я всіх своїх демонів вигуляла на повну – і знову, як у ящику Пандори, їх всіх замкнула. Мені в дитинстві навіть не вистачало деяких таких-от рис, які є у Мотрі: постояти за себе, різко відповісти, сказати, що думаю, не боячись нікого. Пам’ятаю, як я мучилася, коли мені який хлопець увагу приділяв, а я думала: «Боже мій, ну, ти ж мені не подобаєшся, не люблю я тебе, ну, відчепися від мене!». Але не знала, як сказати, щоб не образити. Мотря сказала б відразу – «Йди на фіг!» – і навіть не згадала б, а я все мучуся, як та самоїдка. - То виходить, якісь риси ви ще й запозичили у неї для свого реального життя? - Я, звичайно, щось взяла від неї, але й свої гарні якості намагалася їй подарувати. Після зйомок я стала більш упевненою, трошки виросла, бо ще кілька років тому я взагалі була – просто викапана Мелашка! Навіть не знаю, це пов’язано з Мотрею, чи я справді подорослішала, бо в житті відбулося багато подій, які гартують характер.

ЗНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД – ЦЕ ЯК ТВОРЧИЙ «ЗАПОЙ». А ЗВІСНО, ПІСЛЯ ВСІЛЯКОГО ЗАПОЮ – ЖОРСТКЕ ПОХМІЛЛЯ - І сам знімальний період, напевно, це як прожити окреме маленьке життя? - Ми знімали три місяці. Це як творчий «запой» – коли просто випадаєш із реального життя. Я згадую, як повертаюся вночі додому – і не можу дочекатися наступного ранку, коли знову потраплю на майданчик! Я пірнула з головою в цю пучину, дорвалася до цієї творчості. Це настільки було в кайф, що я просто передати не можу. Ну, звісно, як після всілякого запою – жорстке похмілля. Коли все це закінчилося, настала така порожнеча… Мені всього цього не вистачало й не вистачає досі. - У вас із Карпом за сценарієм були досить такі відверті сцени. Це не лякало? Не соромилися? - Так, звісно, я трішечки переживала. В Кайдашах – це був мій перший досвід таких дуже відвертих сцен. З технічного боку воно якось зрозуміло, це ж умовності – все знімається покадрово: ось тут – стоп, а ось тут – рука пішла, і раз – зміна плану. Все на таких півдотиках, півстопах оцих рухів. Але в результаті виникає ілюзія, що там так-а-а-а хімія і повне відчуття того, що там так-е-е-е твориться. У нас була класна атмосфера на майданчику і підтримка з усіх боків – завжди можна було з режисером обговорити, як це буде, щоб було всім зручно і в рамках пристойності. Хоча, у нас стоїть віковий ценз 16+, але там є досить відверті моменти – родзиночки, які відтіняють весь сюжет.

ДЛЯ МЕНЕ, НАСАМПЕРЕД, ЦЕ ТВІР ПРО ЛЮДЕЙ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ - А про що для вас особисто повість «Кайдашева сім’я» і, відповідно, серіал, знятий за її мотивами? Про родину, про кохання, про життя в селі? Постійний крик у домі Кайдашів – від безсилля, коли людина не знає, як достукатися до іншої - Для мене, насамперед, це твір про людей і для людей. Про нас із вами, таких, якими ми є, з нашими недоліками і перевагами. Це твір про сім’ю, про те, як рішення однієї сім’ї впливають на долю країни. Про те, як люди часто знецінюють одне одного, не чують одне одного. Постійний крик, який лунає з дому Кайдашів – від слабкості, від безсилля, бо коли людина не знає іншого способу, як достукатися до іншої, просто кричить. У серіалі порушено дуже багато тем, пересікаються багато ліній – і любовна, й сімейна, і релігійна, й воєнна... - Про крик, який лунав у домі Кайдашів, – тема цікава ще й тим, що лунав він суржиком! За що дехто намагався критикувати серіал. А ваша героїня взагалі була королевою суржику. - Я читала такі відгуки. Актори люблять займатися мазохізмом і робити собі холодний душик (сміється). Коли ми випускали матеріал, то розуміли, що всім сподобатися неможливо. Ми не сто доларів, всім не вгодиш! Я часто чую критику від людей, які або почали дивитися і на п’ятій хвилині кинули, або не дивилися взагалі, й свою думку склали з відгуків інших. Хтось називав наш серіал «шароварщиною», але це була б «шароварщина», якби ми вдягнули вишиванки і зараз у 21 сторіччі, натурально б намагалися грати так, як було в оригінальному творі. Але такі версії є в театрі, їх багато, вони стилізовані, класні, круті, їх дуже весело ставити! А серіал – це абсолютно інше! Це – дзеркало, на яке не нарікають, як то кажуть. Це така антиштука, коли люди дивляться на героїв, і у них у душі це відлунюється, аж волосся ворушиться – «Боже, як ми по-дебільному живемо», як казав Карпо. Так жити не можна.

- Щось я забагато вас хвалю, але якщо говорити про суржик, то мені здається – ним спілкується пів України, це факт, тому не треба сприймати його появу на екрані як негатив. Я народилася в Кіровограді (нині Кропивницький, центральна Україна), і там всі так «балакають». Тому мова героїв – це щось таке рідне дуже багатьом, мені здалося. - Я ще не зустрічала середнього відгуку – людині або «заходить» повністю, вона просто у захваті, або – хейт по всіх фронтах: й актори фальшиві, й балакають суржиком, а повинні нести культуру в маси… Ми ж показуємо життя, яким воно є! Так, це погано, що всі п’ють, але, вибачте! Я коли приїжджала до діда в гості на Донеччину, звісно була рада бачити усю татову рідню, але кожного разу, коли звідти їду, дякую Богу, що там не живу. Це життям тяжко назвати! Хто має розум, характер, силу і працьовиті руки, той ще хоч якось більш-менш трошки краще живе. Основна маса – десь щось украв, випив, вийшов увечері на магазин – пиво попити… Ну, от такі там основні розваги. Це, на жаль, реальність, і саме через це застосовано прийом із суржиком. Якби всі герої розмовляли українською літературною мовою, тоді нам точно не повірили б! Це було б щось неживе. Та й здебільшого зараз люди не спілкуються виключно чистою літературною мовою. В якомусь регіоні більше російських слів, десь більше польських, від цього не втечеш. Поїдьте трошки далі від Києва – і подивіться, як насправді люди живуть! НАЙБІЛЬШ СВІТЛІ ГЕРОЇ СЕРІАЛУ – ЛАВРІН І МЕЛАШКА – ГОВОРЯТЬ БІЛЬШ ЧИСТОЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ - У серіалі певною мірою дотримано мовний баланс: Мелашка і Лаврін говорять гарною чистою українською. - Це не випадкова випадковість! Мелашка (Дар’я Федина – ред.) сама зі Львова, в неї апріорі чистіша мова. Лаврін (Григорій Бакланов – ред.) за сценарієм, найбільш освічений – відповідно, у нього правильна мова. Найчорноротіші – це я, Карпо (Тарас Цимбалюк – ред.), і плюс мінус Кайдашиха (Ірина Мак – ред.). Так і виходить, що найбільш світлі герої, на яких є надія, що вони щось змінять, не будуть жити так, як їхні предки, – Лаврін і Мелашка говорять більш чисто.

- Я так зрозуміла, що якщо Мотря зовсім інша, ніж ви, то, напевно, і такі стосунки в родині – чужі для вас? - Абсолютно чужі! В моїй сім’ї всі одне до одного ставляться з повагою. Можливо, це тому що різні покоління не живуть разом, встигають скучити, бо раз на рік бачаться (сміється). Я з дитинства не розуміла ці всі анекдоти і жарти про свекруху, невістку чи про тещу й зятя. Мені здавалося – що тут взагалі смішного? Я в своїй сім’ї таких склок, матюків чи прокльонів на адресу одне одного не чула. Хай Бог милує! Такий пробіл прямо стоїть у цьому всьому (сміється). – Але – так переконливо лаялися зі свекрухою! До речі, ви ж чули заклики декого, що Мотрю треба президентом обрати? Що думаєте на цей рахунок? - Чула, чула. Мені смішно з цього всього, приємно і смішно. Думаю, от таку – не дай Бог! - Чи буде продовження серіалу? Нам запропонували такий фінал, що хочеться побачити, що далі буде. - Розумію, що хочеться. Але Наталка застосувала драматургічний прийом – відкритий фінал. Це завершений твір. Вона сказала, що, на жаль, не вірить, що Кайдаші помиряться, тому вигадувати хепі-енд, що всі сіли під грушею, пообідали – поставило б великий жирний хрест на всьому. Такі люди не зміняться в один момент. Тут кожен може собі придумати щасливий фінал. Я навіть чула такі відгуки, що, типу, це зараз розтягнуть, як "Кріпосну", на сім років... Тому кажу – не переживайте, не розтягнуть! Хотілося б, звісно, щоб Наташа якийсь новий твір написала, але, на жаль, продовження не буде. - Значить, будуть інші класні фільми, в яких ми вас ще побачимо! - Дай, Боже. Мені б цього дуже хотілося. - До речі, хоча ми вас не бачили до серіалу, але ж купу разів чули! Думаю, нашим читачам цікаво буде дізнатися, що вашим голосом говорить українською мовою Лара Крофт, ви озвучували Мирославу в фільмі «Захар Беркут», головну героїню Марту у кінофільмі «Ножі наголо» та дублювали ще дуже багато гарних фільмів! - До серіалу це була моя основна зайнятість, окрім малесеньких ролей в кіно й театрі. Я зараз ще знаходжуся в декреті з дитиною до трьох років, тому дубляж – це моя основна робота з 2011 року. У мене вже понад 200 головних ролей дубляжу, а маленьких – я навіть і не рахую (сміється). Звичайно, ви мене чули в багатьох фільмах, і в "Зоряних війнах", де я озвучувала Рей – головну роль, і Емма з кінострічки "Емма" говорить моїм голосом, і Пушинка з "Кролика Петрика".