Відчуття, що під час дихання не вистачає повітря. Усереднений сценарій перебігу захворювання на коронавірус

25 днів на території тривоги

Ми взяли наукові публікації (журнал Lancet, матеріали Всесвітньої організації охорони здоров’я) та описали середньо-важкий перебіг захворювання на COVID-19. Етапи розвитку хвороби, описані в цій статті, умовні. В реальному житті існує безліч варіантів перебігу, наведені дні й часові проміжки усереднені.

Ми публікуємо цей дуже приблизний сценарій для того, щоб читачі мали уявлення, з чим можуть мати справу. Закликаємо жодним чином НЕ використовувати цей опис для лікування чи визначення діагнозу. Реальний перебіг, скоріше за все, значно відрізнятиметься від описаного.

День 0 – зараження.

Типово відбувається трьома шляхами: 1) вдихання краплин вірусного аерозолю хворого (кашель, чхання); 2) контакт із зараженими об’єктами чи поверхнями (рукостискання, поцілунки, предмети, яких торкався хворий тощо); 3) перебування в закритому приміщенні з високою концентрацією вірусного аерозолю (офіс, салон літака).

День 1. Симптомів немає.

День 2. Симптомів немає.

День 3. Симптомів немає.

День 4-5. Поява перших симптомів.

Головний — підвищення температури до понад 37,3 градусів (характерний для 98% пацієнтів). Поступово розвивається сухий кашель (характерний для 75% пацієнтів), виникає міалгія (біль у м’язах) та слабкість (44%). Інші можливі симптоми – нежить, біль у горлі, діарея.

День 6. Кашель і слабкість посилюються, до них додається утруднення дихання.

(Важливо: відсутність дуже високої температури не має заспокоювати. Китайські лікарі виявили, що у важкохворих пацієнтів підвищення температури може бути середнім або низьким, або навіть ледь помітним).

День 7. У хворого виникає задишка – відчуття, що під час дихання не вистачає повітря.

Він звертається до лікарні. Йому роблять знімок легенів і загальний аналіз крові. Абсолютний підрахунок лімфоцитів показує частку лімфоцитів менше 1100 на мікролітр. Знімки легенів показують множинні невеликі плямисті тіні та інтерстиціальні (тобто, у сполучній тканині легенів – прим.) зміни, помітні у зовнішній бічній зоні легенів. Пацієнту роблять тест на коронавірус і госпіталізують.

День 8. Знімки показують появу нових затемнень у легенях.

Тест на коронавірус позитивний.

День 9. Виникає тяжкий гострий респіраторний синдром – набряк і запалення легенів.

У пацієнта спостерігається дихальний дистрес – понад 30 дихальних рухів на хвилину. Насичення киснем менше 93%. Знімки грудної клітини можуть виявити явне прогресування ураження — понад 50% протягом 24-48 годин. Можливе виникнення тахіпное – пришвидшення дихальних рухів до 40-60 на хвилину. У цій ситуації пацієнт потребуватиме кисневої терапії – через маску або носовий катетер.

День 10-14. Пацієнт залишається у відділенні інтенсивної терапії.

Йому продовжують надавати дихальну допомогу. Регулярно відбуваються гематологічні та біохімічні тести задля виявлення і швидкого реагування на можливі ускладнення.

День 15-20. Пацієнта переводять з відділення інтенсивної терапії.

Респіраторні симптоми покращуються.

День 21-23. Легеневі знімки показують очевидне розсмоктування запалення.

Температура тіла залишається нормальною. Динаміка респіраторних симптомів явно позитивна. Пацієнту роблять тест на коронавірус – результат негативний.

День 24.

Не раніше ніж через 24 години пацієнту роблять повторний тест на коронавірус – результат негативний.

День 25.

Пацієнта виписують.

ДЖЕРЕЛА:

● Протокол діагностики та лікування нової коронавірусної пневмонії (Пробна версія 7. Випущена Національною комісією охорони здоров’я та Державною адміністрацією традиційної китайської медицини 3 березня 2020 року).

● Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China

● Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

● Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected.

● Clinical course and mortality risk of severe COVID-19

Петро Тарасенко

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