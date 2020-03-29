29 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Іоанна Лествічника; якою буде подальша весна, щиро виявляймо емоції та відстоюємо власну точку зору.

Сьогодні четверта неділя Великого посту і присвячена вона Іоаннові Лествічнику, автору невмирущої «Лєствіци» (драбини) – настільної книги кожного ченця, однієї з перлин духовної аскетичної літератури. Іоанна Лествічника вважають одним із фундаторів чернецтва. Біографічних подробиць життя преподобного до нас не дійшло. Відомо лише, що жив він на межі VI-VII століть. У шістнадцять років став монахом на Синайській горі. Спочатку був учнем ави Мартирія, а після смерті останнього усамітнився в пустелі, де 40 років провів у пості, мовчанні та молитві. Згодом став ігуменом Синайської обителі (нині це монастир святої Катерини – один із найстаріших постійно діючих християнських монастирів світу). Мав величезний і беззаперечний духовний авторитет. Його називали новим Мойсеєм, а ченці вважали, що він ще за життя досяг Небесного Єрусалиму (тобто, Царства Небесного).

А ще сьогодні Савина Єрмопільського, який жив у Єгипті в 4 столітті. На Савина струмки дзюркотіли навіть тоді, коли не було сонця. Вважали, що яким видасться цей день – такою й уся подальша весна буде.

З іменинами вітайте Олександра і Трохима.

5-6 місячні дні. Місяць у чарівних Близнюках. Чудовий день для спілкування. Якщо вам щось не подобається, змініть це. Якщо не можете змінити щось конкретне – змініть своє ставлення. Але не нарікайте і забудьте про скарги. Не бійтеся цього дня проявляти емоції: сміятися, коли смішно, плакати, якщо важко. Також можна посперечатися і подискутувати, відстоюючи власну точку зору. Як стверджують зорі – сьогодні фатальний день для злодіїв: їх можуть упіймати, або завадити здійсненню злочинних намірів. Енергетичний центр організму – стравохід. Затишної та доброзичної неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 2013 році – -10,8, а найтеплішим у 1888 – +21,5.