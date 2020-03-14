14 березня: народний календар і астровісник

Нині віща ніч і Явдохи-Плющихи; скільки разів свисне бабак, і в що поринути з головою.

Нині Явдохи або Годюшкі, Удоки, Свистухи, Плющихи. За старим календарем – 1 березня, початок весни. На Явдохи існувала сила-силенна прикмет за якими визначали погоду не тільки на найближчий час, але й на всю весну. Якщо бабак вилізе з нірки – тут обов’язково зауважте: вилізе сам, ніхто його звідти насильно не цурпелитиме, свисне два рази й знову сховається, то ще 2 тижні стоятимуть холоди, якщо свисне три рази – через тиждень настане тепло. Дощ цього дня віщує щедрий урожай жита, а мороз натякає на те, що гречка померзне під час цвітіння. Хурделиця і холоднеча були ознакою голоду, а тихий хмарний день сповіщав про врожай ягід, особливо лохини. Цього дня не можна було нічого позичати, віддавати з дому; заборонялася жіноча праця: прання, прядіння. Можна було лише сукати нитки. Не можна було на ніч залишати мичку, інакше прийде «Годюшка» й прястиме вночі. Від сьогодні в Україні починався весняний найм, а дівчата вже голосно гукали весну, тобто співали веснянок (їх співали аж до Трійці). Ніч напередодні Явдохи, так само як і напередодні Різдва, Великодня та Трійці, вважалася віщою.

З іменинами вітайте Євдокію, Нестора, Антоніну, Антонія, Василя.

20-ий місячний день. Місяць продовжує перебувати у Скорпіоні, чия фішка — непередбачуваність. Критичний розум сьогодні пасуватиме перед надпотужними подачами емоцій. Особливих клопотів додаватиме неврівноважений характер. Аби не шукати крайнього, так само і щоби вас не знаходили — знайдіть собі справу за смаком і до душі. З головою пориньте у щось неодмінно приємне, корисне і позитивне. Скористайтеся недільним вихідним для зміцнення здоров’я і настрою. Надзвичайно корисними будуть усі водні процедури, цілющі властивості матиме сьогодні музика.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: –19,4; а найтеплішим у 2002 - +17,8.