13 березня: народний календар і астровісник

Що і в кого забере Василь-Плаксивець, яким буде льон і як не сприйняти галюцинації за прозріння.

Теперішнє – наслідок минулого і причина майбутнього. Принаймні так стверджує один із законів карми. Сьогодні в Індії свято Папамочані Екадаші. Індійці вірять, що Папамочані Екадаші оберігають щиру й світлу людину від усього лихого – злих духів, людей і недобрих думок. Мета свята – укріпити вірян у думці, що чесноти – зовсім не «марниці даремні». Цього дня рекомендують займатися самовдосконаленням, гармонізацією стосунків, служінням людям і Богу. Натомість Веди суворо забороняють вживати зернобобові, голитися, стригтися і проливати кров.

А в нас – преподобного Василія Декаполіта, сповідника, який жив у VІІІ столітті й був захисником традиції шанування ікон. Іконоборці не раз кидали святого разом з його друзями за ґрати й піддавали тортурам.

В народі цей день отримав назву Василя-Плаксивця. Вважалося, що в цей день весна «повністю забирає своє право від зими», бо «Василь зі стріхи капає – землю поквапує». За старим стилем саме цього дня завершувалась календарна зима, і люди з нетерпінням чекали весняного тепла. Якщо цього дня ще висять довгі бурульки – буде довгий льон. Коли ж цього дня йтиме дощ – до ясного гожого літа.

Іменини сьогодні у Василя, Арсенія, Миколи, Нестора, Марини і Кіри.

19-ий місячний день. Місяць перебуватиме у не надто спокійному Скорпіоні. Хтось буде на міліметр від шекспірівських ревнощів і підозрілості, хтось змушений буде піддатися досить болючій трансформації (не обов’язково косметичній), а хтось відчує неймовірно потужний таємничий поклик, не піти на який просто не зможе. Як би там не було, а весна, сонце, місяць, зорі та курс долара диктуватимуть свої правила. Можливі фінансові помилки, імпульсивність у діловій і приватній сферах. Натомість займіться плануванням найближчого відпочинку. Будьте уважними зі снами: не сприйміть нічні галюцинації за прозріння.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: –21,2, а найтеплішим у 2001 - +17,3.