“Київську пектораль” вручать у Театрі на Липках

Церемонія нагородження театральної премії “Київська пектораль-2019” відбудеться 27 березня.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

“Організатори премії “Київська пектораль” наразі активно готуються до цьогорічного Дня театру. Адже саме у цей день, 27 березня, відбудеться 28 щорічна церемонія нагородження найпрестижнішої театральної відзнаки країни. Місце проведення цього разу – Київський академічний театр юного глядача на Липках”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до організації заходу долучився сам директор та художній керівник театру Віктор Гирич. Під кураторством лідера Театру на Липках зібрано команду найкращих, аби належним чином підготувати церемонію. Група працює над ефектним сценічним оформленням, створенням незабутньої атмосфери, підбором найкращої шоу-програми та розробкою динамічного сценарію.

На сьогодні незалежна професійна комісія розглядає театральні роботи у 17-ти номінаціях: за кращу драматичну виставу, музичну виставу, дитячу виставу, камерну виставу; за кращу режисерську роботу; за краще виконання чоловічої ролі, жіночої ролі, чоловічої ролі другого плану, жіночої ролі другого плану; за кращу сценографію, музичну концепцію вистави, пластичне вирішення вистави; за кращий акторський дебют, режисерський дебют; за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва, “Подія року” та “Спеціальна премія”.

Список номінантів премії “Київська пектораль” оприлюднила на сайті.

Нагадаємо, у конкурсі беруть участь професійні театри державної та комунальної форми власності м. Києва з виставами, які були створені протягом попереднього календарного року з 1 січня по 31 грудня.

“Київська Пектораль” була заснована у 1992 році Спілкою театральних діячів України та Головним управлінням культури м. Києва. Основоположниками премії були Микола Губенков, Микола Рушковський, Михайло Чембержі та Тімур Ібраімов. Вона стала першою на теренах СНД професійною театральною премією.