У Штатах помер відомий актор Девід Пол — близнюк із фільму "Няньки"

Про втрату повідомив сайт Evolution of Bodyduilding.

Інформацію про смерть Девіда Пола підтвердив його брат-близнюк Пітер. Наразі причин смерті не називають, однак родич зазначив у коментарі порталу, що актор і бодібілдер помер уві сні. На час смерті йому було 62 роки, він не дожив всього 2 дні до свого дня народження. Помер актор, за неофіційними даними, 6 березня.

У мережі прихильники вже масово публікують скорботні дописи, поширюючи улюблені кадри з фільмів з Девідом Полом. На новину про смерть актора відреагував і режисер Умберто Гонсалес.

RIP David Paul, one of The Barbarian Brothers pic.twitter.com/3CqowMHYtO

Найбільшу популярність брати-близнюки Девід та Пітер Пол здобули у 1980-их та на початку 90-их років. Тоді чоловіки активно займались спортом та почали акторську кар'єру з бюджетних кінострічок.

Однак харизматичних та красивих братів-близнюків помітили голлівудські режисери, які один за одним почали пропонувати їм ролі. Девід та Пітер Пол майстерно зіграли у фільмах "Няньки", "Подвійні неприємності", "Думай по-крупному", "Варвари", "Вашингтонське таксі", "Природжені вбивці", "Привид Голлівуду". Після виходу перших кінострічок актори здобули шалену популярність.

David Paul, most famous as one half of the Barbarian Brothers, has passed away at 62. #DavidPaul #BarbarianBrothers #RIP #bodybuilding #GenerationIron



Full story: https://t.co/76UDrYosCF pic.twitter.com/Rjfm2DBb13