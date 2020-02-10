У США запустили найбільший у світі феєрверк
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Укрінформ
У США в суботу запустили найбільший у світі феєрверк вагою більше однієї тонни, запуск потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Про це повідомляє CNN.
«У суботу ввечері на міському щорічному зимовому карнавалі (в місті Стимбот-Спрінгс в Колорадо - ред.) був запущений найбільший в світі феєрверк», - йдеться в повідомленні.
Він потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.
Заряд випустили в небо із спеціальної труби, він вибухнув червоним кольором на висоті приблизно в півтора кілометри.
Як відомо, попередній світовий рекорд найбільшого в світі феєрверку був встановлений в ОАЕ в 2018 році.
Фото: CNN