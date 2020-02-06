У Штатах пішов з життя знаменитий актор Кірк Дуглас

У США у віці 103 років пішов з життя визначний для Голлівуду актор Кірк Дуглас.

Про втрату повідомив його син Майкл Дуглас у своєму Instagram.

"Для всього світу він був легендою, актором із "золотої ери" кіно, який дожив до золотих років, гуманістом, чия прихильність справедливості та принципам, в які він вірив, встановлюють стандарт для всіх нас", – зауважив актор.

Він додав, що його батько прожив хороше життя та залишив після себе фільми, які дивитимуться і майбутні покоління. Також його світ пам'ятатиме як відомого мецената, що працював на благо громадськості та прагнув принести мир на цю планету.

Кірк народився в 1916 році у штаті Нью-Йорк в родині єврейських емігрантів з-під білоруського Могильова. Його справжнє ім’я – Ісер (Іззі) Данилович. Ім’я Кірк Дуглас взяв під час навчання в Американській академії драматичного мистецтва.

Популярним став після участі у стрічках "З минулого" (1947 рік) і "Лист трьом дружинам" (1949 рік). Остання здобула премію "Оскар". Однак найбільше визнання отримав за роль у фільмі "Чемпіон" (1949) – за участь у цьому фільмі його номінували на Оскар. Другу номінацію на "Оскар" Кірк Дуглас отримав за роль у стрічці "Злі та красиві". Зрештою здобув він найпрестижнішу кінопремію лише у 1996 році – за видатні досягнення в кінематографі. Серед решти його найвідоміших фільмів – "Спартак", "Сім днів у травні", "Чи горить Париж?", "Круті хлопці", "Лють", "Жага до життя". В останньому зіграв художника Вінсента Ван Гога.

За свою кар’єру у кіно Кірк Дуглас знявся у понад 90 стрічках, зокрема у "Спартаку", "Вікінгах" і "Стежках слави", був лауреатом Золотого глобусу, Берлінського кінофестивалю (премія "Золотий ведмідь"), національної кінопремії Франції "Сезар" і премії Гільдії кіноакторів США.

Також брав активну участь у благодійній діяльності, жертвуючи солідні кошти на добру справу. Зокрема, у 2005 році, в день свого 99-річчя, він пожертвував 15 мільйонів доларів на будівництво в Лос-Анджелесі центру догляду за людьми з хворобою Альцгеймера.

У 1996 році актор переніс інсульт, від наслідків якого він оговтатися до кінця так і не зміг. Після хвороби перестав зніматися та почав пересуватися на інвалідному візку.

До останнього часу Кірк Дуглас займав 17-й рядок у списку Американського інституту кіномистецтва серед найвеличніших чоловіків-легенд екрану класичного голлівудського кіно та перше місце серед нині живих із них.