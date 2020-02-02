Українська режисерка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Українська режисерка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Укрінформ
Українська режисерка Ірина Цілик виграла приз за кращу режисуру документального фільму на кінофестивалі Sundance.

Про це йдеться на сторінці кінофестивалю у Twitter.

Ірина Цілик здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Щоб впоратися з щоденними травмами життя в зоні війни, мати-одиначка Ганна та її четверо дітей разом знімають фільм про своє життя у найбільш сюрреалістичному середовищі", — йдеться на офіційній сторінці фільму.

Зазначається, що назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.

Під час кінофестивалю відбулась світова прем’єра стрічки.

Фото: The Earth Is Blue As an Orange 

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