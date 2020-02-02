Українська режисерка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Українська режисерка Ірина Цілик виграла приз за кращу режисуру документального фільму на кінофестивалі Sundance.

Про це йдеться на сторінці кінофестивалю у Twitter.

Ірина Цілик здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Щоб впоратися з щоденними травмами життя в зоні війни, мати-одиначка Ганна та її четверо дітей разом знімають фільм про своє життя у найбільш сюрреалістичному середовищі", — йдеться на офіційній сторінці фільму.

🏆 World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling goes to Benjamin Ree for THE PAINTER AND THE THIEF. #sundance pic.twitter.com/zWz5b77Nop — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 2, 2020

Зазначається, що назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.

Під час кінофестивалю відбулась світова прем’єра стрічки.

Фото: The Earth Is Blue As an Orange