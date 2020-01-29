У Таджикистані померла 127-річна жінка

Фотіма Мірзокулова, яка народилася у 1893 році, померла у Таджикистані.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Жінка, яка стверджувала, що була найстарішою у світі, померла на 127-му році у Таджикистані. Ймовірно вона була останньою жінкою, яка народилася у 19-му столітті”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у паспорті Фотіми Мірзокулової записано, що вона народилася 13 березня 1893 року.

У жінки залишилося 8 дітей та понад 200 онуків, правнуків, праправнуків та прапраправнуків.

Її поховали минулої суботи у рідному селищі Дахна, що на півночі Таджикистану.

Зазначається, що до цього за офіційно встановленими даними найстарішою жінкою була француженка Жанна Луїза Калмен, яка народилася у лютому 1875 року, а померла вже на 122 році свого життя у серпні 1997 року.

За даними Книги рекордів Гіннеса, на сьогодні найстарішою жінкою у світі вважається 117-річна Кане Танака, яка мешкає у Японії.